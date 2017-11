Selfie: żyła złota dla firm kosmetycznych

Kobiety w wieku 16–25 lat poświęcają na selfie pięć godzin tygodniowo. Przeciętny reprezentant milenialsów, zwanych też pokoleniem Y i urodzonych w ostatnich dwóch dekadach XX w., przez całe życie wykona – statystycznie biorąc – 25,7 tys. fotografii samego siebie. Tylko po to, by je wrzucić do sieci. Codziennie na świecie ludzie robią sobie 93 mln selfie, a w trakcie niefortunnych sesji giną częściej niż wskutek ataku rekina.

Na zdjęciu na Facebooku trzeba wyglądać idealnie. I ta potrzeba pcha ludzi do wypróbowywania coraz to nowych kosmetyków, służących tylko (albo głównie) do zdjęć. Według danych firmy badawczej Nielsen od lata 2016 do lata 2017 r. Polki wydały 1,7 mld zł na szminki, podkłady i tusze, o 9 proc. więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Cały rynek ciągle rośnie, oferując wciąż coś nowego – sztuczne rzęsy z futra norek, preparaty do konturowania („zmniejszmy nos, uwypuklijmy policzki”), optycznego zagęszczania brwi, rozświetlania strategicznych części twarzy i całego ciała (żeby na fotografii wydawały się większe).

Po co robi się selfie?

Odpowiedź zależy od wieku badanej osoby. Według ustaleń firmy Glimpse dla L’Oreal Polska, ma tu znaczenie modny podział na pokolenia X, Y i Z. A na różnice wskazuje już sposób, w jaki umieszcza się własne podobizny w serwisach.

Najmłodsze z zetów (urodzonych po 2000 r.) przywiązują żyłką smartfony do żyrandola i nagrywają filmy do podkładów muzycznych.