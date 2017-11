Źle się dzieje w Polskim Związku Kolarskim. Kłopoty finansowe i seksafera

Od kilku tygodni Polski Związek Kolarski żyje niechcianą sławą. Trwa publiczne pranie brudów spowodowane niepewnym jutrem kolarskiej federacji – stoi ona na krawędzi bankructwa z powodu nieuregulowanych należności za wybudowanie krytego toru w Pruszkowie oraz exodusu sponsorów. Działacze, w tym niedawni sojusznicy i koledzy, oskarżają się nawzajem o nieudolność i działanie na szkodę polskiego kolarstwa, a przy okazji wychodzi ich małość.

Teraz sprawa przybrała zupełnie inny obrót. Do gry ma wkroczyć prokuratura, w związku z doniesieniami o wykorzystywaniu seksualnym zawodniczek, w tym nieletnich, oraz podawaniu kolarkom środków nasennych połączonych z alkoholem, prawdopodobnie w celu gwałtu. Nie wiadomo jak na razie, kto znajduje się w gronie pokrzywdzonych oraz kogo dotyczą zarzuty, ale na forach internetowych kipi od domysłów, że głośne dymisje wśród kadry szkoleniowej i medycznej, do których doszło w ostatnim czasie, muszą mieć z tą seksaferą coś wspólnego.

Czy władze Polskiego związku Kolarskiego podadzą się do dymisji?

Zarzuty są poważne i dobrze udokumentowane – zadbała o to firma audytorska, która przy okazji weryfikowania skomplikowanej sytuacji finansowo-organizacyjnej federacji wpadła na trop seksafery. O sprawie powiadomiono prokuraturę oraz ministerstwo sportu, które zażądało od obecnych władz podania się do dymisji pod groźbą ustanowienia w związku kuratora. Tymczasem kolarscy działacze, na czele z prezesem Dariuszem Banaszkiem, odpowiedzieli oświadczeniem, że ujawniane sensacje, w tym również te kryminalne, są zamachem na suwerenność federacji, a co za tym idzie, apelu o dymisję nie biorą na poważnie.

Prezes Banaszek rządzi związkiem od grudnia, a wiele wskazuje na to, że odkryte przy okazji audytu przestępstwa miały miejsce wcześniej. Z wypowiedzi kolejnych wtajemniczonych w szczegóły działaczy, w tym obecnych członków zarządu, wynika jednak, że gdy Banaszek dowiedział się o bulwersujących odkryciach audytorów, zarządził natychmiastowe przerwanie kontroli, utajnienie jej wyników. Czyli postanowił zamieść sprawę pod dywan. Nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Być może pod wpływem chorej środowiskowej lojalności, w myśl której własnego gniazda się nie kala.

Wydaje się więc, że prezes Banaszek chce, by opinia publiczna uwierzyła, że przestępstwa, których miał się dopuszczać wobec zawodniczek jeden z ich zwierzchników, to czczy wymysł, element spisku obliczonego na to, żeby odsunąć prawomocnie wybrane władze i dokonać skoku na kolarską federację, która, co warto przypomnieć, groszem nie śmierdzi, a pod jej drzwiami stoi komornik. Że spiskowcom dała się omotać renomowana firma audytorska, a minister sportu łyknął wszystko jak, za przeproszeniem, pelikan. Zamiast odnieść się do niespotykanych w polskim środowisku sportowych zarzutów, Banaszek powtarza banały o zagrożonej suwerenności i chwali się sprawną organizacją kolarskich imprez. W Polskim Związku Działaczy Odklejonych od Rzeczywistości należy mu się dożywotnia prezesura.