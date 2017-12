Polskie „Saturday Night Live” pozytywnie zaskakuje

Tytułem wstępu: „Saturday Night Live” to legendarny amerykański program satyryczny, emitowany – jak nazwa wskazuje – w sobotnie wieczory, na żywo. Od 1975 roku. Na okołogodzinny program każdego odcinka składa się szereg krótszych i dłuższych skeczy, w których parodiuje się polityków, obśmiewa reklamy, tworzy ostry i prześmiewczy program informacyjny albo po prostu odgrywa zabawne, niekiedy surrealistyczne scenki. Trzon obsady jest stały, składa się na niego kilkoro aktorek i aktorów, powracających co tydzień, różnie angażujących się w różne scenki, co sobota też dołącza do nich gość prowadzący, który otwiera program monologiem, a potem pojawia się w wybranych skeczach.

W obsadzie pierwszego sezonu „SNL” byli między innymi Dan Aykroyd, Jim Belushi i Chevy Chase, obecnie powracającym gościem w roli Donalda Trumpa jest Alec Baldwin. Nie jest przesadą stwierdzenie, że przez ten show przewinęli się praktycznie wszyscy najważniejsi amerykańscy komicy i wiele karier rozkwitało w „SNL”.