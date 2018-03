Wyobraź sobie – proponuje Nicholas Carr, amerykański badacz internetu i autor słynnej książki „Płytki umysł” – połączenie gazety, telewizora, radia, skrzynki pocztowej, albumu ze zdjęciami, biblioteki publicznej oraz imprezy, w której biorą udział wszyscy twoi znajomi. Wciśnij to wszystko w jeden niewielki, migoczący przedmiot. Dokładnie tym jest smartfon. Nic dziwnego – usprawiedliwia Carr – że nie możesz się od niego oderwać.

Konsekwencje znamy. Liczne publikacje naukowe z ostatnich lat dowodziły, że nadużywanie smartfonów może prowadzić do depresji, odbiera nam radość z wolnego czasu, a w pracy uniemożliwia skupienie. Nawet odgłos dzwonka dochodzący z sąsiedniego pomieszczenia wystarczy, by się zdekoncentrować. A gdy odzywa się twój telefon i nie możesz lub nie chcesz go odebrać, twoje ciśnienie podskakuje, puls przyspiesza, myślenie wyhamowuje. Szkoła? Samo trzymanie telefonu na biurku podczas sprawdzianu może obniżyć jego wynik o cały stopień. Randka? Wyjęcie telefonu automatycznie spłyci rozmowę. Bo po co rozpoczynać poważny temat, skoro w każdej chwili ktoś lub coś może przerwać wątek. Nawet ostentacyjne wyciszenie lub wyłączenie telefonu nic tutaj nie zmienia. Podświadomość tym silniej będzie szacować utracone korzyści. „Smartfon stale przypomina nam o tym wszystkim, czym moglibyśmy się właśnie zajmować, i o tych wszystkich, z którymi moglibyśmy właśnie czatować” – mówi Carr.

Za kluczowy uznaje psychologiczny termin „istotność”, często przywoływany podczas dyskusji o smartfonach. Ludzki umysł za „istotne” uznaje wszelkie nowe, intrygujące zjawiska. Dlatego tak chętnie ulegał mediom poprzednich generacji. Nawet wyłączone telewizor czy radio obiecywały „niekończący się strumień informacji i wrażeń”. Oferta smartfona przerasta jednak wszystko, co dotąd znaliśmy. Specjalizujący się w tym temacie amerykański psycholog Adrian Ward mówi wręcz o „superbodźcowaniu”. Smartfon „hakuje” naszą uwagę, ilekroć otrzyma tylko do niej dostęp.

Hakowaniem umysłów wprost nazywają swoją pracę smartfonowi projektanci i programiści. Doskonale rozumieją, jak działa ludzki umysł, i za pomocą swojego oprogramowania potrafią skłonić nas do postępowania w pożądany przez nich sposób. Spójrzmy na same kolory. Wielkie koncerny z Doliny Krzemowej, na czele z Google i Facebookiem, coraz głębiej sięgają po neuronaukę, aby sprawdzać, jak mózg użytkownika reaguje na wyświetlane w aplikacjach komunikaty w zależności od koloru danej ikonki czy przycisku. Co wywołuje poczucie przyjemności? Co zatrzymuje wzrok o ułamek sekundy dłużej?

Dwa lata temu serwis Instagram wymienił słynną szaro-brązową miniaturkę aparatu fotograficznego na bardziej enigmatyczną, za to pstrokatą ikonkę mieniącą się odcieniami fioletu, różu i pomarańczu. Użytkownicy i technologiczni recenzenci zgodnie protestowali, ale serwis nie zamierzał rezygnować z wizualnej rewolucji. „Kolor i kształt są kluczowe dla przyciągnięcia uwagi, a uwaga jest nową walutą świata” – tłumaczył na łamach „New York Timesa” Thomas Ramsoy, szef duńskiej firmy Neurons, która specjalizuje się w badaniu fal mózgowych i ruchów gałki ocznej właśnie pod tym kątem. Jak tłumaczy, celem cyfrowych produktów jest „wywoływać pozytywne emocje i przyciągać uwagę użytkownika, ale bez doprowadzenia go do szaleństwa”. Największym klientem firmy jest Facebook. Kolorem powiadomień w tym serwisie – podobnie jak większości innych portali społecznościowych – nie bez powodu jest czerwony. Telefony Apple i wielu innych producentów liczbę nieodebranych połączeń, nieprzeczytanych wiadomości czy niezaktualizowanych aplikacji także pokazują w czerwonych, alarmistycznych owalach. A na internetowych bannerach przycisk „wypróbuj” lub „zamów teraz” zazwyczaj ma czerwone tło.

Kolor a kwestia wyboru

„Kolor służy nam nie tyle do rozpoznawania obiektów, co do oceny, na ile dana rzecz może być dla mnie ważna” – mówił w wywiadzie z „Timesem” Bevil Conway z amerykańskiego National Eye Institute. Specjalizuje się właśnie w badaniu wpływu kolorów na emocje. Duża liczba kolorów i duży kontrast sprawiają, że ciągle jesteśmy utrzymywani w stanie podwyższonej uwagi. „Twój system percepcji bez przerwy mówi ci: spójrz, spójrz, spójrz, spójrz tutaj!” – tłumaczy Conway. Według niego na „wystrój” telefonu należałoby spojrzeć tak jak na wystrój mieszkania. A szczególnie salonu, w którym spędzamy najwięcej czasu. „Gdybym miał do dyspozycji pełną paletę kolorów, wybrałbym coś przyjemnego, ale nie uzależniającego, pozostawiającego mi wybór – mówi Conway. – Ale oczywiście druga strona nie chce dopuścić do takiego rozwoju sytuacji”.

Hakowaniem hakujących nazywają swoją radykalną, a zarazem dziecinnie prostą metodę ci, którzy od pokus wielobarwnego interfejsu postanowili umknąć w skalę szarości. Za radą słynnego „etyka internetu” i byłego pracownika Google Tristana Harrisa coraz więcej osób zmienia ustawienia systemowe swojego telefonu tak, by ograniczyć liczbę kolorów wyświetlanych na ekranie – i tym samym ograniczyć jego stymulujące działanie. Przestawienie się na szarość natychmiast osłabia odruch systematycznego sprawdzania telefonu i zaglądania do aplikacji, do których wcale nie zamierzaliśmy zajrzeć. „Wciąż kompulsywnie sprawdzam Twittera czy Snapchata, ale przestało mi to sprawiać przyjemność. No i zupełnie przestałem grać w gry mobilne” – pisał ekspert technologiczny „Guardiana”, który testował to rozwiązanie. „Kiedy czekam w kolejce na kawę, zwykle sięgam odruchowo po telefon. Ale ten szary klocek nie wydaje się już tak atrakcyjny!” – potwierdzał dziennikarz „New York Timesa”. Szef firmy Neurons przyznaje, że przestawienie telefonu na skalę szarości eliminuje kolorystyczne manipulacje i „przywraca użytkownikowi kontrolę nad własną uwagą”. Choć należałoby – dodaje – wyłączyć jeszcze dzwonki.

Barwy czy dźwięki to tylko najbardziej oczywiste instrumenty hakowania umysłu. Ale Harris porównuje sam zamysł smartfonów do działania jednorękiego bandyty. „Ilekroć sięgam po telefon, wchodzę do gry. Co tym razem dostanę?” – tłumaczy. Czasem nagrodę, czasem nic. I to jeszcze zwiększa ciekawość. Chodzi o to, by wyrobić w nas nawyk ciągłego wyciągania dłoni po więcej. Nowe polubienia na Facebooku? Nowi śledzący na Twitterze? Lawina rozkosznych emotikonek na rodzinnym czacie? Tak jak każdy z nich można porównać do przyjemnego łaskotania, tak niedobór tego rodzaju impulsów z czasem przeradza się w bolesne ukłucia. „Gdy odkładasz telefon, twój mózg wysyła polecenie zwiększenia wydzielania kortyzolu. Hormon ten ma wielkie znaczenie ewolucyjne, bo przez tysiąclecia mobilizował w obliczu zagrożenia do walki lub ucieczki” – tłumaczył w telewizji CBS psycholog Larry Rosen z California State University, którego zespół od lat przygląda się wpływowi nowych technologii na nasze emocje.