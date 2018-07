Urszula Schwarzenberg-Czerny Niezwykła kariera jednorożca Za rogiem Im gorsza sytuacja na świecie, tym bardziej ludzie interesują się… jednorożcami. Czy to tylko forma ucieczki od rzeczywistości?

Łukasz Dejnarowicz/Forum Jednorożce, kiedyś łączone z pierwiastkiem męskim, dziś znalazły się wśród symboli ruchu LGBT. Na fot. Trójmiejski Marsz równości w Gdańsku. Jednorożce istnieją. To pewne, przynajmniej w Korei Północnej: sześciokątny głaz z napisem „jaskinia jednorożca”, stojący przed rzeczoną jaskinią, znaleźli tam profesorowie archeologii. Jak wyjaśniła już sześć lat temu Koreańska Centralna Agencja Prasowa, „przyjęte zostało, że wyryte w kamieniu znaki pochodzą z czasów antycznych”. Ale czego innego spodziewać się po instytucji, która informowała również w depeszy o tym, że po śmierci Kim Dzong Ila płakały szczyty górskie?

Trafiają także na torty urodzinowe, czepki kąpielowe, puszki z mielonką, butelki wódki i na gniotki antystresowe, jak okropnie te piłeczki terapeutyczne z jednorożcem nazywają sprzedawcy na Allegro. Jest na nie popyt, jest podaż. A w przypadku tej nieuchwytnej, baśniowej istoty działa to wciąż na tej samej zasadzie co w głębokim średniowieczu. Już wikingowie zauważyli, jak bardzo opłacalny jest handel kłami narwala, które sprzedawali szczurom lądowym jako rogi jednorożców. Nie sposób było im udowodnić oszustwa, bo nikt inny kilkaset lat temu nie zapuszczał się na łowiska na daleką Północ. A stworzona przez jarlów legenda przynosiła góry złota przez wiele, wiele lat, zanim mit związany z właściwościami leczniczymi towaru przestał mieć znaczenie. Wikingowie brali bowiem, w przeliczeniu na dzisiejsze, setki tysięcy złotych od sztuki. Te kły były tak cenne, bo sproszkowane potrzebne były pogrążonym w głębokiej paranoi arystokratom, którzy wierzyli, że rogi jednorożców uodpornią ich organizmy na działanie każdej trucizny. Nie trzeba chyba dodawać, że miały też leczyć ich z melancholii – a to akurat czyni ich podobnymi do współczesnych ludzi poszukujących jednorożców. Złoty konik Wszystko, co ludzie średniowiecza wiedzieli wtedy o jednorożcach, pochodziło z Biblii i z antycznych i późniejszych klasztornych bestiariuszy, w których jednak zwierzę również kojarzone było z symboliką religijną. Fragmenty Biblii podlegały różnym interpretacjom tłumaczy, którzy momentami wymiennie pisali o oryksach, turach i właśnie o jednorożcach. Utwierdzali oni arystokrację w przekonaniu, że polowanie samemu na jednorożce jest praktycznie niewykonalne. Zwierzęta miały być tak agresywne, że podziw budziło, iż wikingowie uchodzą z polowań cało, i to z rogami. W starotestamentowej Księdze Liczb (24:8) mowa o wyniszczającym gatunek ludzki bawole: „A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości – zdruzgoce swoimi strzałami”. To fragment Biblii Tysiąclecia, ale w Biblii Wujka zamiast bawołu mowa już o „mocy podobnej rynocerotowéj”. Od nosorożca do jednorożca nie było już tak daleko, zwłaszcza że bestiariusze w opisie tych stworzeń zdecydowanie odbiegały od tęczowych koników, które teraz nadrukowywane są na wszystko, co chińskim producentom wpadnie w ręce. „Jednorożec – pisał rzymski naturalista Pliniusz – jest najdzikszym podobno zwierzęciem, ciałem podobnym do konia, głową do jelenia, nogami do słonia, ogonem do wieprza; ryczy mocno, ma róg jeden czarny, dwa kubitus długi, sterczący z środka czoła. Zwierzęcia tego nie można podobno żywcem dostać”. Choć bestiariusz Pliniusza nie podlegał żadnemu krytycznemu spojrzeniu przez ponad półtora tysiąca lat, w siódmym wieku odpisał mu Izydor z Sewilli: „Jednorożec jest zbyt silny, by dać się złapać myśliwym, za wyjątkiem podstępu. Jeśli dziewica zostanie umieszczona przed jednorożcem i obnaży pierś, cała jego zaciekłość ustanie i położy on głowę na jej piersi, uspokoi się i będzie go łatwo złapać”. Uspokoi się, bo jej pierś będzie ssał do snu. Jest to dziwna teoria, biorąc pod uwagę fakt, że erotyczny aspekt takiego polowania łączy się w średniowieczu mocno z aspektem religijnym. Jednorożec, tak jak wiele innych stworzeń z bestiariuszy, był bowiem wprost kojarzony z wcieleniem Boga. Ten koncept prezentuje wiele dzieł sztuki średniowiecznej, m.in. XV-wieczny „Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem” z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, który znajduje się w warszawskim Muzeum Narodowym. Wszyscy są na nim kompletnie ubrani, jednak Maria opiekuńczo obejmuje małego złotego konika. Jednorożec ma tu reprezentować nieuchwytnego Boga, którego udało się dla ludzi obłaskawić tylko Marii. Ponieważ wyobrażenie ma jednak dotyczyć również momentu zwiastowania, pojawia się figura myśliwego, czyli stojący obok Maryi archanioł Gabriel z rogiem myśliwskim przy ustach. Różowy brokat Nie da się obecnie w gniotkach antystresowych doszukiwać konotacji religijnych, ale nadal zachowały się w popkulturze ślady jednorożcowych powiązań z zachowaniami seksualnymi. W grze „Wiedzmin 3: Dziki Gon”, co sprawiło frajdę jej fanom, powielona została nawet scena seksu na wypchanym jednorożcu. Andrzej Sapkowski opisał ją wcześniej w „Mieczu przeznaczenia”: „Geralt był zdania, że jeżeli istniało miejsce gorzej nadające się do uprawiania miłości, to był nim chyba tylko grzbiet żywego jednorożca” – zaczyna niezachęcająco autor sagi. „W przeciwieństwie do niego, który łóżko uważał za luksus i cenił sobie wszystkie możliwe zastosowania tego wspaniałego mebla, Yennefer potrafiła być szalenie ekstrawagancka. Geralt przypomniał sobie miłe momenty spędzone z czarodziejką na pochyłym dachu, w pełnej próchna dziupli, na balkonie, i to cudzym, na balustradzie mostu, na chybotliwym czółnie na rwącej rzece i w czasie lewitacji trzydzieści sążni nad ziemią. Ale jednorożec był najgorszy”. Zwierzę przysłużyło się jednak społeczności LGBT. Jednorożce zostały w tej nowej symbolice nierozerwalnie powiązane z tęczą. A wielokolorowa flaga, którą w latach 70. stworzył amerykański artysta Gilbert Baker, ma symbolizować różnorodność preferencji związanych z seksem i z tożsamością płciową wewnątrz tej społeczności. Jednorożce kiedyś wyraźnie łączone z męskim pierwiastkiem, z nieustępliwością, dziś kojarzone są jako orędownicy praw LGBT, z empatią, więc jest im bliżej również do pierwiastka bardziej kobiecego. „Współczesny jednorożec nie jest więc aseksualny. Jest z nim jednak trochę tak jak z girlsbandami i boysbandami. Reprezentuje erotykę wysublimowaną i bezpieczną” – tłumaczyła w „Guardianie” pisarka i historyczka Natalie Lawrence. Do łagodności wyobrażeń o współczesnych jednorożcach przyczyniła się w ogromnym stopniu seria różowych, brokatowych, gumowych koników i poświęconych im filmów animowanych „My Little Pony”, firmowana przez

