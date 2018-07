Marcin Piątek Formuła 1: cienie i blaski Metoda na Formułę Rozmowa z Markiem Priestleyem, byłym członkiem ekipy serwisowej McLarena, autorem książki „Mechanik”, o wielkich obsesjach, dużych dzieciach i niemałym zepsuciu Formuły 1.

DPA/PAP „Niejeden wyścig wygraliśmy dzięki temu, że podczas zmiany opon i tankowania wszystko poszło jak w zegarku”. MARCIN PIĄTEK: – Po co w garażu teamu Formuły 1 stetoskop?

MARK PRIESTLEY: – Każdy zespół kombinuje, jak z sekund w pit-stopach ukraść, ile się da. Weźmy tankowanie, w moich czasach (Priestley pracował dla McLarena w latach 2000–09 – red.) wyglądało następująco: po napełnieniu baku zamykał się zawór, potem zapalały się zielone kontrolki, a dopiero wtedy członek ekipy obsługujący wąż z paliwem mógł zwolnić blokady i odłączyć dyszę. Straszne marnotrawstwo czasu.

Niejeden wyścig wygraliśmy dzięki temu, że podczas zmiany opon i tankowania wszystko poszło jak w zegarku. Pogoń za innowacjami, które pomagały nam zyskać przewagę nad konkurencją, była fascynująca. W moich czasach w Formule 1 wciąż sponsorami były koncerny tytoniowe, zespoły miały tyle pieniędzy, że dosłownie nie wiedziały, na co je wydać. Kiedyś wynajęliście helikopter, który miał usunąć z toru kałuże wody, bo potrzebowaliście suchej nawierzchni do testów. Ktoś rzucił ten pomysł w przekonaniu, że to nie przejdzie, a za pół godziny helikopter latał nad torem, usiłując zdmuchnąć z niego wodę. Bez skutku, bo z powrotem opadała (śmiech). Formuła 1 zafascynowała mnie dlatego, że w tym świecie we wtorek wpadałeś na pomysł mogący usprawnić bolid albo naszą pracę jako załogi serwisowej, a podczas weekendu ta nowinka była już testowana! Stetoskop był legalny? Nie był zabroniony. Wszyscy szukali luk w przepisach. Wynajmowano fotoreporterów mających za zadanie dostarczyć zdjęcia bolidów rywali, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu, gdy testuje się nowe rozwiązania. Na porządku dziennym było wzajemne podsłuchiwanie komunikacji radiowej teamów. Z czasem przestało to mieć sens, bo zespoły używały wojskowych systemów szyfrujących albo porozumiewały się kodem, z którego trudno było cokolwiek zrozumieć. Oczywiście zdarzało się, że niektóre zespoły przeginały. Mechanicy Benettona usunęli kiedyś filtr z węża pompującego paliwo i spowodowali wielki pożar w paddocku. Zespół BAR używał ukrytego baku w swoim bolidzie, naruszając przepisy dotyczące wagi pojazdu. McLaren też przegiął. Największa afera ostatnich lat, Spygate, poszła na wasze konto. To była dziwna sprawa. Nazwaną ją aferą szpiegowską, choć tak naprawdę nie miała nic wspólnego ze szpiegowaniem. Nigel Stepney, główny inżynier Ferrari, obrażony na zespół za brak awansu, przekazał kilkaset stron dokumentacji technicznej nowego bolidu Ferrari naszemu inżynierowi Mike’owi Coughlanowi. Mimo że bezpośrednich dowodów na skopiowanie tych rozwiązań przez nas nie znaleziono, to przecież te dokumenty zawierały know-how, które trudno było zignorować. I tak coś, co było sprawą dwóch ludzi, rozlało się na cały zespół. Wykluczono nas z rywalizacji o mistrzostwo świata konstruktorów, które w tym sezonie mieliśmy w kieszeni. Trudno było się z tym pogodzić. A jeszcze trudniej było przełknąć to, że cały zespół został okryty złą sławą oszustów i szpiegów. Afera nabrała przyspieszenia po tym, jak wasz ówczesny kierowca Fernando Alonso, mający dostęp do dokumentacji, zagroził szefowi McLarena Ronowi Dennisowi, że ujawni wymianę maili z Coughlanem. Dennis wolał uprzedzić ten ruch i sam zgłosił się do władz Światowej Federacji Samochodowej (FIA), że weszliście w posiadanie materiałów technicznych Ferrari. Ron miał wiele obsesji, a jedną z nich było przestrzeganie zasad. Nie wierzę w to, że wiedział o pozyskaniu przez Coughlana dokumentów. Fernando przychodził do McLarena jako aktualny mistrz świata. Gdy okazało się, że Lewis Hamilton, dla którego był to debiutancki sezon w Formule 1, nie zamierza godzić się z rolą kierowcy numer dwa, na torze nie ustępuje Alonso i na dodatek ma ciche poparcie Dennisa, który wspierał jego karierę od lat, Fernando się wściekł. Atmosfera w zespole się popsuła, garaż został rozbity na dwa obozy, wspierające swoich kierowców. Hamilton niepodporządkowujący się poleceniu, by respektować hierarchię. Alonso blokujący Hamiltona w alei serwisowej, przez co uniemożliwił mu wywalczenie pole position w jednym z wyścigów. Stepney urażony brakiem awansu, ujawniający tajne materiały największemu wrogowi. Zachowywali się jak duże dzieci. W pewnym sensie Alonso, a zwłaszcza Hamilton, byli jeszcze dziećmi. Fernando miał wtedy 26 lat, a Lewis 22, dopiero wchodził do Formuły. Niemal bez przerwy znajdowali się w świetle reflektorów, byli zbyt niedojrzali, by radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów, zwłaszcza rozgrywanych publicznie. Fernando nie znosił Rona, był przekonany, że wszystkie siły i środki skierowane są na wsparcie dla Lewisa. I chciał się odegrać. Inna sprawa, że zespół się podzielił, wszyscy poddali się atmosferze chorej rywalizacji między kierowcami. To na pewno nie pomagało. Wspomniał pan o nieco obsesyjnej naturze Rona Dennisa. Chyba niełatwo mieć takiego szefa? Legenda mówi, że wszystkie rowki w śrubkach wykorzystanych do budowy nowego domu Rona musiały być, zgodnie z jego nakazem, ustawione w tym samym kierunku. Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli ktoś dobrze poznał Rona, to się takim opowieściom wcale nie dziwił. Gdy wchodziłem do zespołu, nie mogłem pojąć, ile czasu poświęcano kompletnie nieistotnym czynnościom. Na przykład sprzątaniu – w garażu McLarena wszystko musiało być na swoim miejscu. Codziennie godzinę, półtorej, którą mogliśmy poświęcić na testowanie nowych rozwiązań, zajmowało nam sprzątanie. Ale Ron uważał, że ta obłędna dbałość o szczegóły, roztaczana aura superprofesjonalizmu, buduje naszą renomę i robi wrażenie na sponsorach. A więc zabezpiecza przyszłość zespołu, wpływa pozytywnie na ściganie. W tym szaleństwie była metoda. Myślę, że ta mieszanina strachu i respektu, którą roztaczał, przekładała się na wyniki. Zresztą wystarczy spojrzeć, jakie wyniki osiągał McLaren w jego czasach i gdzie jest teraz (udziałowcy firmy wymusili na Dennisie dymisję w listopadzie 2016 r., po 35 latach szefowania teamowi – red.). Ron Dennis miał wielu wrogów? Gdy Flavio Briatore, szef Renault, dowiedział się, że Ron zabronił nam podczas przygotowań do Grand Prix słuchać muzyki – mój sprzęt grający, który przemyciłem kilka razy, zawsze był konfiskowany – wezwał swoją sekretarkę i kazał jej kupić najmocniejsze głośniki, jakie znajdzie, a swoim mechanikom – nie żałować mocy. A że nasze garaże s

