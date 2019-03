Marek Ostrowski San Francisco – miasto, gdzie wykuwa się przyszłość Kalifornikacja Jeśli chcecie wiedzieć, jak świat będzie wyglądał za ćwierć wieku – zobaczcie San Francisco.

Gerald French/Getty Images Dolina Krzemowa przyciąga największe koncerny technologiczne. Siedziba firmy Oracle. Tak z grubsza, wszystko co modne, co nas dziś kręci – Twitter, Facebook, Google, Apple, Dropbox, nawet Airbnb i Uber – narodziło się tutaj. Jak wyjaśnić to nagromadzenie innowacji? Cameron Munter, dyplomata i wykładowca, prawdziwy Kalifornijczyk, przypomina piosenkę „Go to West – jedź na Zachód, młody człowieku, i rośnij wraz z krajem”. – Istnieje w Ameryce takie wyobrażenie Zachodu z bagażem historii, mitu i kultury, który tu osiąga swój szczytowy punkt – mówi.

– Już dalej na Zachód pojechać nie można. Powtórzę stereotyp: Wschód jest ospały, Zachód – dynamiczny. San Francisco jest najbardziej zachodnie na całym Zachodzie. Od dawna tak było. „Jeśli jedziesz do San Francisco, koniecznie włóż kwiaty we włosy" – piosenka śpiewana przez Scotta McKenzie była nieoficjalnym hymnem kontrkultury lat 60., hipisów, dzieci kwiatów i protestu przeciwko wojnie w Wietnamie. Tak jak hymnem następnego pokolenia było „Californication" Red Hot Chili Peppers. Tu rodziły się awangardy rozmaitego rodzaju, choćby jawna wspólnota gejowska w dzielnicy Castro. Coś jest magnesem. Dlaczego – jak do Krzemowej Doliny, niespełna godzinę drogi stąd – ściągają tu rzutcy i najzdolniejsi? Nie tylko z powodu dawnej sławy, gorączki złota i bogatej kultury. – Ludzie patrzą na całą Amerykę, ale szczególnie na Kalifornię jako na miejsce, gdzie można albo wymyślić siebie od nowa, albo zrzucić balast przeszłości – mówi Munter. Masa różnorodności To miejsce niezwykłej urody. Miasto na wielu wzgórzach, z trzech stron otoczone wodą: od zachodu Pacyfik, od północy cieśnina Złotych Wrót ze słynnym mostem i od wschodu ogromna zatoka. Wielki ogród botaniczny wydaje się odwiecznym lasem, choć egzotyczną roślinność sztucznie zasadzono na piaszczystych wydmach; tuż obok znajduje się uratowany przed rabunkowym wyrębem rezerwat sekwoi. Dalej winnice doliny Napa. Miejsce zawsze kusiło filmowców. Kto pamięta Steve’a McQueena, policjanta z filmu „Bullitt”, i jego szalony pościg po spadzistych ulicach? I film o ząbkującym szpiegostwie elektronicznym: „Rozmowa” z Genem Hackmanem. Socjologowie wyjaśniają, że miasto nagromadziło masę krytyczną różnorodności: dzielnica włoska, chińska, masa Latynosów, napływ kapitału, zapoczątkowany rządowymi nakładami na armię i przemysł kosmiczny, renomowane uniwersytety, mniej hierarchii w mniejszych, za to licznych i niezależnych firmach, Chińczycy i Hindusi jako ogromna grupa inżynierów w Dolinie Krzemowej, lista nie ma końca. Tę różnorodność dostrzec można też we wspaniałym SFMOMA – Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeden z pomostów łączących pomieszczenia stanowi „rzeźbę dźwiękową”. Zwiedzający ma słyszeć i przeżywać własny ruch na metalowej kracie. Można tam też zobaczyć film kalifornijskiej artystki Kerry Tribe „Typowy pacjent”: młodzi lekarze rozmawiają z umierającym pacjentem, który szuka wsparcia i jakiejś ucieczki przed śmiercią. Scena jest tak przejmująca, że nie wszyscy sobie uświadamiają, że pacjent jest aktorem, a dla lekarzy to szkolenie. Najbogatsze miasto Ameryki San Francisco jest inne od całej Ameryki, także politycznie. Dzierży rekord głosowania na przeciwniczkę Donalda Trumpa w ostatnich wyborach prezydenckich: aż 84 proc. za Hillary Clinton. I wraz z całą Kalifornią wdaje się w prawną rebelię przeciw polityce Trumpa, zgodnie z deklaracją obu izb stanowego Kongresu, przyjętą nazajutrz po zwycięstwie Trumpa: że będzie przewodziło „w oporze przeciw wszelkim wysiłkom, które by niszczyły naszą tkankę społeczną albo naszą konstytucję”. „Opór”, słowo odmieniane na wszystkie sposoby w kalifornijskim Kongresie, wyraża się w ochronie imigrantów oraz ochronie środowiska naturalnego. Trump nie wierzy w groźne zmiany klimatyczne, a Kalifornia uchwala, że każdy nowo budowany dom ma być wyposażony w panele fotowoltaiczne. A przy tym antytrumpowy opór nie stwarza klimatu zimnej wojny politycznej. – Miasto jest otwarte i tolerancyjne – mówią Beth i Eric, małżeństwo z wyższej klasy średniej, zamieszkałe w ogromnym, starym domu w Presidio, historycznej dzielnicy San Francisco, na granicy parku, przy Golden Gate Bridge, Moście Złotych Wrót. – W Nowym Jorku czy Bostonie odczuwasz silne podziały, liberałowie i konserwatyści się nie stykają, bo nie tolerują się wzajemnie. Tutaj nawet konserwatyści znajdą dla siebie miejsce. Powstają z tego dziwaczne układy, podać można przykład pary lesbijskiej obnoszącej się z głosowaniem na republikanów. Na wzgórzach Presidio, wśród tonących w zieleni domów, zaczepia żebraczka: „Nie masz 20 dol.?” – takim samym tonem, jakim w Warszawie na parkingu proszą o złotówkę. Nic dziwnego. San Francisco to najbogatsze miasto Ameryki: jest tu w przeliczeniu na kilometr kwadratowy dwa razy więcej miliarderów niż w Londynie. Według wyliczeń w San Francisco działa dziś prawie 21 tys. start-upów, wartych średnio 5,1 mln dol. każdy, gdzie można zarobić średnio 118 tys. dol. rocznie. W 2013 r. – kiedy Twitter wszedł na giełdę – jednego dnia 1,6 tys. osób, głównie pracowników firmy, stało się milionerami. Tylko dla bogatych Ale w tym raju zawsze brakuje przestrzeni. San Francisco nie ma się jak rozciągnąć. To półwysep, a budynki nie mogą, jak w Nowym Jorku, iść pod chmury: Kalifornia to też teren sejsmiczny. Kto tu nabył kiedyś dom na własność, jest wygrany, bo teraz ceny tak poszły w górę, że aby coś kupić, trzeba być naprawdę milionerem. Wygrani byli też starzy lokatorzy domów komunalnych, z czynszem znacznie poniżej poziomu rynkowego. Dziś wynajęcie czegokolwiek stwarza problemy. To najdroższe tereny w całej Ameryce. Trudno znaleźć dwupokojowe mieszkanie za mniej niż 4 tys. dol. miesięcznie. Kiedy nowa kalifornijska gorączka złota – najpierw obwody scalone, potem nowe aplikacje komputerowe – zaczęła ściągać pracowników do pobliskiej Silicon Valley, Doliny Krzemowej (dziś ćwierć miliona specjalistów), powstał problem mieszkaniowy i kulturowy. Chodzi o techies. To nowe słowo oznacza pracowników albo entuzjastów nowej technologii. Techies rzecz jasna chcieli mieszkać w San Francisco i ceny mieszkań poszybowały w górę. Potomkowie dzieci kwiatów, wnuki poetów beatników czy bardziej romantyczni hipsterzy z niepokojem i niesmakiem patrzyli na najazd bogatszych barbarzyńców. Techies to ludzie bez duszy, nowa rasa zbyt zajęta swoimi smartfonami, krążąca po ulicach w błyszczących mercedesach. Szokujące, że Dolina Krzemowa przejmuje nasze miasto – z takim głośnym oświadczeniem wystąpił parę lat temu Lawrence Ferlinghetti. Postać kultowa, poeta, który umieścił San Francisco na mapie amerykańskiej kontrkultury, publikując 70 lat temu wiersze Allena Ginsberga i Jacka Kerouaca, gwiazd epoki literatury beatników, narkotyków i seksu. Ferlinghetti, dziś stuletni, ciągle jest właścicielem księgarni City Lights. Ale kultowa galeria, która pokazywała jego prace, ledwie się uratowała, bo jakiś start-up zaproponował właścicielom, że z miejsca zapłaci trzykrotnie wyższy czynsz. Nie poznaję swojego San Francisco – skarżył się sędziwy poeta. Ilu tak myśli? W każdym razie co pewien czas od 2013 r. grupy aktywistów społecznych utrudniają ruch luksusowych, piętrowych, klimatyzowanych autobusów, jakie Facebook, Google, Apple i inne giganty wynajmują kilkudziesięciu tysiącom pracowników, którzy codziennie przemieszczają się z San Francisco do Krzemowej Doliny. Protestujący twierdzą, że techies wypychają biednych z miasta, niczego społeczności nie dając. Radni podają, że w San Francisco jest 7,5 tys. bezdomnych. A korespondentka lewicowego dziennika „Guardian” spotkała jednego z techies, który wyznał, że się wstydzi swojej pracy, gdyż wie, że jest postrzegany jako przedstawiciel bezkarn

