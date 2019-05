Rozmowa z Raphaelem Honigsteinem, autorem biografii Jϋrgena Kloppa

Jest mistrzem dowartościowywania ludzi, chce się dla niego pracować – mówi Raphael Honigstein, autor biografii Jürgena Kloppa, trenera, który Liverpool wprowadził ponownie do finału Ligi Mistrzów.

MARCIN PIĄTEK: – Dlaczego wszyscy kochają Jürgena Kloppa?

RAPHAEL HONIGSTEIN: – Bo jego drużyny grają piłkę, która się podoba. Ofensywną, kombinacyjną, do utraty tchu. No i jest wyrazisty. Inteligentny, błyskotliwy, zabawny, emocjonalny. Typ faceta, z którym chciałoby się pójść na piwo i pogadać nie tylko o piłce. Gdy zbierałem materiały do książki, trudno było mi spotkać człowieka, który miał z Kloppem do czynienia i go nie polubił. Albo przynajmniej nie był pod jego wrażeniem.