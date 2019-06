Hakerzy życia

Jak to się stało, że termin hakowanie zaczęliśmy odnosić do własnego życia? I jak poprawiać swoje życie, żeby przy okazji go nie zepsuć?

„Pieprzę twoje otwarte przestrzenie biurowe. Pieprzę twoje biurka stojące, biurka leżące i biurka z bieżnią. Pieprzę czytanie jednej książki tygodniowo. Nikt nie czyta tak szybko. Pieprzę twoich maniaków produktywności. Próbujesz sprawić, bym czuł się winny, bo obudziłem się dopiero o 6 rano. Cholera, obudziłeś się o 4.30, medytowałeś przez 30 minut, przeglądałeś swoje kwartalne i roczne cele przez kolejne 30, wychłeptałeś przepyszny shake, sprawdzając codzienne wyniki retencji klientów.