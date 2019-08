Rozmowa z Davidem Navarro, który wraz z Martyną Sobecką tworzy studio projektowe i wydawnictwo Zupagrafika. Właśnie opublikowali książkę fotograficzną „Eastern Blocks”, poświęconą blokowiskom w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie, Kijowie, Sankt Petersburgu i Moskwie.

Czy trudno wam było znaleźć fotografów do współpracy? Współpracowaliśmy z dwójką: Alexandrem Veryovkinem z Sankt Petersburga i Balazsem Csizikiem z Budapesztu. Na co dzień specjalizują się w innej formie, np. Alexander robi głównie portrety, ale bardzo dobrze udało im się uchwycić klimat miejsc, które wskazaliśmy, aby sfotografowali je w sposób, o który prosiliśmy. Wstęp do książki został napisany przez dziennikarza Christophera Beanlanda.

Jak wygląda termomodernizacja blokowisk poza Polską? Też polega na pastelozie, majtkowych kolorach czy umieszczaniu na fasadach geometrycznych wzorów piramid czy słońca? Pastelozy widziałem niewiele np. w Budapeszcie, ale już w Pradze jest jej pełno. Dlatego w naszej książce nie ma praskich panelaków, choć robiliśmy tam zdjęcia. Nas interesowały budynki w pierwotnej formie. Piramid i słońc poza Polską nie widziałem, ale np. w Sankt Petersburgu stoi nowe deweloperskie osiedle, które łączy się ze starym. I właśnie to nowe ma bardzo kolorowe elewacje. W 2014 r. braliśmy udział w termomodernizacji osiedla Bolesława Chrobrego w Poznaniu realizowanej przez Ultra Architects. Zupagrafika zaprojektowała font do oznaczenia bloków, inspirowany mozaiką pierwotnie obecną na elewacji tych budynków. Razem z Ultra Architects staraliśmy się przełamać ten trend pastelozy.

Na przykład w Kijowie na szczytach budynków znajdziesz folklorystyczne elementy nawiązujące do tych, jakie można zobaczyć na ludowych koszulach. To może być rysunek czy jakiś wzór. W Moskwie na wielkiej płycie znajdziesz coś w rodzaju mozaiki-kostki zwanej peshka. Nie zobaczysz tego w żadnym innym rosyjskim mieście. Z kolei bloki w Budapeszcie wydają się bardzo niemieckie, na osiedlach stoją również betonowe wieże ciśnień.

Jakie są największe różnice i podobieństwa między blokowiskami w Warszawie, Moskwie, Budapeszcie i Kijowie? Kiedy robiliśmy naszą książkę, szukaliśmy przede wszystkim budynków w ich pierwotnej formie, czyli sprzed termomodernizacji. Jest ich coraz mniej. W każdym z miast, które wymieniłeś, termomodernizacja jest obecna. To, co różni blokowiska poszczególnych miast, to pewne wyrafinowane, często niezauważalne na pierwszy rzut oka detale czy elementy architektoniczne.

Jeszcze do niedawna blokowiska nie cieszyły się w Polsce zbyt dużą popularnością. Ludzie raczej marzyli o domku na przedmieściu. Teraz, gdy mamy hossę na rynku mieszkaniowym, nawet ceny mieszkań na osiedlach z wielkiej płyty poszły w górę. W innych krajach też tak to dziś wygląda?

W Budapeszcie osiedla takie jak Havannatelep wciąż cieszą się złą sławą i są uważane za niebezpieczne. Nie aż tak jak paryskie przedmieścia, ale kiedy robiliśmy research do książki, straszono nas napadami czy pijanymi ludźmi. Chodząc po tych „złych” osiedlach, przekonaliśmy się, że to się jednak zmienia, tylko zła reputacja gdzieniegdzie została. Z blokowiskami jest tak, że jeśli nie dbasz o bieżącą konserwację – instalację gazową czy elektryczną, elewację etc. – to o wiele szybciej niszczeją. Na przykład Kijów – ze względu na brak tej konserwacji – wygląda jak Polska 20 lat temu. Blokowiska Europy Centralnej i Wschodniej to nie są getta. Ludzie nas zagadywali, zapraszali na kawę.

Mówiliście mieszkańcom o swoim projekcie? Jakie były ich reakcje?

Na ogół byli zdziwieni i zaskoczeni. Pytali: naprawdę was to interesuje? A dla nas to były o wiele ciekawsze miejsca niż turystyczne starówki. Choćby z tego powodu, że w przypadku wielu dużych środkowoeuropejskich miast większość ludzi mieszka jednak w blokowiskach.