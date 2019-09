Nowa technologia nas cofa

Nowe technologie miały służyć rozwojowi ludzkości, tymczasem uzależniają nas, zwracają przeciw sobie i pchają w objęcia trolli. Jak temu zaradzić? Trzech technologicznych guru ma odpowiedzi.

„Nasze życia spętane są przez powiadomienia, e-maile, media społecznościowe. Tracimy zdolność do bycia naprawdę obecnym. Do prawdziwego słuchania. Wreszcie do prawdziwego myślenia” – diagnozuje w swojej nowej książce Rob Walker, dziennikarz i wykładowca, który w serwisie Lifehacker od kilku lat radzi, jak się odnaleźć w świecie wszechobecnej technologii. Za tytułem „The Art of Noticing”, czyli „Sztuka uwagi” lub bardziej dosłownie „Sztuka zauważania”, nie kryje się obietnica oderwania nas od nieszczęsnych smartfonów.