Diogenes, grecki filozof, jak wiadomo, z wyboru mieszkał w beczce. Dziś Polacy coraz częściej wybierają mieszkania niewiele od beczki większe. Także z wyboru?

Przez dziesięciolecia bawiły nas mieszkaniowe wygibasy Japończyków, którzy w malutkich mieszkankach próbowali upchnąć wszystkie życiowe funkcje. Można tego doświadczyć i dziś, podróżując po tym kraju i korzystając z oferty prywatnych kwater. Na dzień materace wędrują z pokoiku do szafy, a stolik – z szafy do pokoiku. Wieczorem na odwrót. Bawiły nas, choć sami nigdy nie należeliśmy do mieszkaniowych potęg, a w czasach PRL w oficjalną politykę mieszkaniową wpisane były mieszkania M-1, czyli pozbawione kuchni kawalerki o powierzchni oscylującej w granicach 19–20 m kw.