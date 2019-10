Rozmowa z alpinistą Christianem Trommsdorffem o polskich turystach i ich ratownikach

Kultura podejmowania ryzyka jest cechą narodową – mówi Christian Trommsdorff, szef Światowej Federacji Przewodników Wysokogórskich, oceniając polskich turystów i ich ratowników.

URSZULA SCHWARZENBERG-CZERNY: – Jest pan Francuzem i prezesem Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Wysokogórskich IFMGA-IVBV-UIAGM. A francuscy przewodnicy mają opinię szorstkich wobec klientów...

CHRISTIAN TROMMSDORFF: – Tak, wrzeszczymy na nich i rzucamy się na nich. I oni na to się zgadzają, ba za to nam płacą. Za cierpienie... A tak na serio, to przecież oni w Alpach składają swoje życie w nasze ręce, ale my też składamy nasze życie w ręce naszych klientów.