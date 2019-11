Szkoła dla osłów

Są ekologiczne i ekonomiczne. Rolnicy i ogrodnicy chętnie korzystają z pracy osłów, ostatnio także tych dyplomowanych.

O osłach Pascal Sachot wie wszystko. Nie może być inaczej: – Poznanie oślej natury to klucz do prawdziwego partnerstwa, a to gwarantuje dobrą współpracę człowieka i osła – mówi. Sachot jest dyrektorem Państwowej Szkoły dla Osłów Ogrodników w Villeneuve-sur-Lot. Jedynej takiej we Francji i w Europie, a pewnie i na świecie. Tutaj naukę pobierają osły, a także ich opiekunowie. Sachot w miejsce słowa „właściciele” woli używać terminu „partnerzy”, bo zwierzę i człowiek muszą tworzyć zgrany zespół, bez dominacji z jednej i podległości z drugiej strony.