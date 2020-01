Design restauracyjny

Poza jedzeniem i piciem restauracje, bary czy kawiarnie mają też zapewnić właściwy klimat. Wyróżnienia dla jednej z warszawskich restauracji potwierdzają, że i z tym radzimy sobie coraz lepiej.

Skoro coraz ładniej mieszkamy, a o przyjazny wystrój biur dbają zastępy projektantów, to tym bardziej chcemy konsumować w niebanalnym otoczeniu. I branża restauracji, barów i kawiarni świetnie to rozumie, w gastronomii odbywa się swoisty wyścig na aranżacje, które przyciągną klienta. Wszak poziom serwowanych potraw się wyrównuje i zaczynają się liczyć wartości dodane. Widać to nawet w popularnych „Kuchennych rewolucjach”, gdzie Magda Gessler zmienia nie tylko menu, kucharzy i ingrediencje, ale też stoliki, firanki, talerze.