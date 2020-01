Drapacze chmur, które zmienią oblicze Nowego Jorku

W 2020 r. na Manhattanie zostaną oddane do użytku dwa rekordowo wysokie wieżowce. Już dominują nad panoramą miasta. A stoją przy tej samej ulicy.

Budynki zdążyły osiągnąć docelową wysokość już w ubiegłym roku. Pierwszy z nich to Central Park Tower. Wieżowiec, który zyskał miano najwyższego apartamentowca na świecie – ma 472 m. Na blisko stu piętrach jest 179 apartamentów na sprzedaż. Za wieżowiec odpowiada studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, które zaprojektowało m.in. budowaną od kilku lat Jeddah Tower (pierwszy wieżowiec w historii o wysokości ponad kilometra).

Poprzedni numer jeden stoi po sąsiedzku: imponujący gmach 432 Park Avenue, otwarty pod koniec 2015 r. Wybija się ponad Manhattan na wysokość 426 m. Dzisiaj do dzierżenia tytułu rekordzisty tyle już nie wystarczy. Niedawny lider spadł już o dwie pozycje. Co ciekawe, na podium najwyższych apartamentowców jest tylko Nowy Jork. A co jeszcze ciekawsze – wszystkie trzy stoją przy jednej ulicy.