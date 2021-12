W poszukiwaniu naszego stylu

Chociaż jeszcze nie możemy pochwalić się charakterystycznym polskim designem, mamy już świetnych projektantów i firmy, które chętnie z nimi współpracują. Przybywa również klientów, którzy cenią wzornictwo nie tylko dobre, ale i zrównoważone.

Czy możemy mówić o polskim designie? Czy są charakterystyczne elementy, wyróżniające nas na tle innych narodów? Firmy przekonują, że trendy kreowane są przede wszystkim globalnie, ale każdy stara się zaadaptować je do potrzeb lokalnych. – Myślę, że trudno mówić o stylistycznej odrębności polskiego wzornictwa. Ale warto zwrócić uwagę na to, co charakteryzuje polskich projektantów. To ogromna zaradność, sprytne projektowanie, korzystanie z lokalnych zasobów. Kiedyś było ono koniecznością z powodu braku dostępu do wielu materiałów i chronicznych deficytów na rynku.