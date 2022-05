W kółko na kółkach

Wakacje za pasem, a wraz z nimi pojawia się pokusa, by rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady bądź na inne odludzie. I spróbować rowerowej turystyki. W formie bikepackingu.

Bikepacking to samowystarczalność. Taka idea przyświecała organizowanym w Stanach Zjednoczonych długodystansowym wyścigom rowerowym, których uczestnicy musieli zabrać wszystko, co potrzebne do tego, aby po drodze nie paść z głodu i pragnienia, zorganizować biwak, a w razie czego usunąć defekt sprzętu. A ponieważ jednocześnie się ścigali, niewskazane było, by z ekwipunkiem przesadzić.

Ta idea żyje dziś w swojej pierwotnej, ekstremalnej formie i u nas – w formie rowerowych maratonów.