Mieszkańcy Parczewa modlą się do drzewa

Nie ma cudów, rzekome objawienie w Parczewie nie mogło przejść w sieci bez echa. Lokalne media donoszą, że pod drzewem, na którym jedni dostrzegli twarz Chrystusa, a inni Matkę Boską, wciąż gromadzą się wierni, koła wiejskich gospodyń i goście z całej Lubelszczyzny. Mieszkańcy wbili w pień święte obrazy, ustawili świeczki, modlą się. Adam Kościańczuk, lokalny aktywista, upolował liść z drzewa i zorganizował aukcję, z której dochód przeznaczy na wsparcie psychiatrii dziecięcej. Intencje nie zawsze są jednak tak szlachetne – sprzedawane w sieci „liście ze świętego drzewa”, choćby i ususzone w Biblii, w Parczewie często nawet nie rosły. „Już kwitnie handel relikwiami”, donosi na Instagramie prześmiewczy profil Make Life Harder.

Dendrolodzy zaś tłumaczą, że to żaden cud, tylko naturalne w przyrodzie „spękania, otarcia i przebarwienia kory”. „Jeden wielki mem”, skomentował pastor Paweł Chojecki, a siedlecka kuria sprawy nie zamierza badać. Postać z drzewa rzecznikowi diecezji Jackowi Świątkowi przypomina raczej Conchitę Wurst, która reprezentowała niegdyś Austrię w konkursie Eurowizji, słynie z zarostu i poparcia dla spraw LGBT+.

Dobrą nowinę niosą w świat tiktokerzy, pielgrzymując pod drzewo i sprawdzając, czy „Matka Boska Parczewska” cudownie nie znikła z pnia. Niektórzy widzą w niej co prawda rysy prezesa PiS, a czasem – dla równowagi – byłej premier Beaty Szydło. Posłanka PO Klaudia Jachira cieszy się tymczasem na TikToku, że Polska wraca do słowiańskich korzeni, a rodacy – być może – zaczną się modlić do drzew, zamiast je wycinać.