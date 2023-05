Tak smakuje późna wiosna

Przełom wiosny i lata ma jednego króla i jest nim szparag. I nie tylko dlatego, że jego zielona kiść z wyglądu przypomina wytworną koronę.

Muszę coś wyznać: jestem ryneczkoholiczką, uważam, że lokalne ryneczki to serce każdego miasta. Późna wiosna i zbliżający się czerwiec to wspaniała pora. Z wizyty na wizytę można zauważyć, jak targowisko rozrasta się i wybucha kolorami regionalnych warzyw. Najpierw dominuje bujna zieleń, potem następuje czerwień, fiolety i pomarańcze… I tak będzie aż do jesieni.

Już dawno nauczyłam się, że gotowanie według sezonu jest i rozsądne, i proste. Początek czerwca to zdecydowanie czas szpinaku, szczawiu, zielonego groszku, młodej kapustki, pojawiają się już młode ziemniaczki i cukinia. Osobiście jednak uważam, że późna wiosna i początek lata ma jednego króla i jest nim szparag. Szparagi pojawiają się w dwóch odmianach: białe i zielone. Białe najlepiej smakują w postaci zupy krem lub gotowane w osolonej wodzie, podane z chrupiącą i rumianą bułką tartą. Zielone można jeść na więcej sposobów. Po pierwsze, świetnie smakują na surowo. Zielonych szparagów nie trzeba obierać. Są chrupkie i lubią skromne towarzystwo soli i cytryny. Mogą być dodatkiem do obiadu, znaleźć się w sałatce, tarcie. I w farszu do przepysznych, sezonowych pierożków.

Chrupiące zielone szparagi łączę z tofu. Cały farsz ma odświeżający, lekki smak, idealny na wiosnę. Dodatki do pierożków są równie proste. Lekki sos cukiniowy i podsmażona cukinia. Całość cieszy i podniebienie, i oko. Gotując sezonowo, pamiętajmy o ziołach. Nadają całości świeżego wykończenia i pięknie prezentują się na talerzu.

Orkiszowe pierożki z farszem z tofu i szparagów w sosie cukiniowo-cytrynowym: 3 pełne miarki mąki orkiszowej lub pszennej

1 pełna miarka wrzącej wody

szczypta soli

2 kostki tofu naturalnego (ok. 360 g)

skórka z cytryny

sok z całej cytryny

3 łyżki oliwy

sól

pieprz

szczypta gałki muszkatołowej

1–2 łyżki nieaktywnych płatków drożdżowych (niekoniecznie)

1 cebulka

pęczek zielonych szparagów

oliwa

2 cukinie

sok z ½ cytryny

1 łyżka listków bazylii

sól

pieprz

Do dużej miski przesiej mąkę.