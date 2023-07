Rodzic mądry przed szkodą. Gadżety przydatne w podróży z dzieckiem

Coraz więcej nowych technologii powstaje m.in. z myślą o bezpiecznym podróżowaniu z dzieckiem na pokładzie.

Wykupując polisy ubezpieczeniowe na wakacje, warto pomyśleć o prewencji, czyli jak uniknąć wypadków, aby potem nie płacić za nie zdrowiem, także dzieci. Z pomocą przychodzi technologia. – Warto pamiętać, że dmuchane rękawki, materace czy krokodyle to nie jest sprzęt ratunkowy, tylko zabawki, które pomagają utrzymać się na wodzie, ale kiedy przewróci je fala, to mogą wręcz utrudniać wydostanie się z wody i zasłonić tonącego – mówi Rafał Nowak, ratownik WOPR. W ostatnich latach pojawiają się jednak gadżety, które mogą realnie poprawić bezpieczeństwo najmłodszych nad wodą. Są to opaski, które mają wbudowany nabój z CO² i po pociągnięciu zawleczki aktywują zbiornik. Kiedy napełni się on gazem, unosi się na powierzchni wody niczym balon, a z nim jego właściciel. Kolejne rozwiązanie dotyczy tych, którzy zamiast zatłoczonych plaż wolą odpoczynek w domu z basenem. W tym przypadku można wykorzystać inny wynalazek: elektroniczny strażnik basenu (Poolguard), który po wykryciu kontaktu dziecka z wodą uruchamia alarm. Technologia wykrywania działa powyżej 8 kg, więc nie ma obawy, że będzie się włączać za każdym razem, kiedy do wody wpadnie liść lub piłka.

Coraz więcej nowych technologii powstaje też z myślą o bezpiecznym podróżowaniu z dzieckiem na pokładzie. Ciekawym pomysłem jest system, który może być zamontowany w dziecięcym foteliku w formie klipsa, klamry czy poduszki. Wysyła on powiadomienie na telefon w przypadku rozpięcia pasów bezpieczeństwa, nieodpowiedniej temperatury ciała lub zbyt długiego okresu podróżowania. Jeśli wybieramy się w dalszą podróż, to zgodnie z zasadą „maksymalnie 2 godz. jazdy i 20 min przerwy”, dostaniemy też przypomnienie o zrobieniu postoju. Z tym gadżetem spada także ryzyko pozostawienia dziecka w rozgrzanym samochodzie.