„Miłego dzionka i smacznej kawusi”. I nawzajem! Objaśniamy nowe słowa

Na początku „nawzajem” było formą krótkiej odpowiedzi na długie, z powagą celebrowane życzenia czy świąteczne esemesy.

Najlepsze życzenia. Te na co dzień to oczywiście „miłego dzionka i smacznej kawusi”. Ci, którzy przyjmą je za dobrą monetę, może nawet poczują się lepiej, natomiast ci, którzy wszędzie węszą ironię, uznają za celny żart. No bo cóż innego niż zjadliwą ironię na temat świata korporacji przynosi zdanie: „Miłego dzionka i smacznej kawusi życzę wszystkim zasobom ludzkim”. Jest to przy tym „cieplutkie” (każde z nadużywanych w Polsce zdrobnień to potencjalna mina ironii) naśmiewanie się z naszych zwyczajów. Albo sygnalizowanie – z przymrużeniem oka – że sami mamy lepiej niż ci, którym te życzenia rzucamy. Jak w tekście rapera Kizo: „Smacznej kawusi, na tarasie z jacuzzi, w Carlo Colucci, jem sushi” (Carlo Colucci to marka odzieżowa). Chociaż fani rodzimego hip-hopu odczytają te życzenia jako odwołanie do sprawy Bonusa, rapera skazanego na karę więzienia na podstawie zeznań świadka koronnego, co stało się przyczynkiem do stworzenia środowiskowej odmiany pozdrowienia: „smacznej kawusi, je...ć kapusi”.

Jednak kiedy nadchodzą święta, „smacznej kawusi” wyrasta potężny konkurent: „nawzajem”. Jak definiują internauci w słowniku Miejski.pl: „najlepsze i najbardziej oryginalne życzenia świąteczne, jakie można złożyć”. Na początku „nawzajem” było formą krótkiej odpowiedzi na długie, z powagą celebrowane życzenia czy świąteczne esemesy, wymyślne, nierzadko rymowane i wysyłane do wszystkich kontaktów. W końcu niektórzy – wyprzedzając życzenia – ustawiali je z góry jako swój świąteczny status na profilach w mediach społecznościowych. Przy tym nie brakowało sytuacji, gdy ktoś oberwał tym automatycznym „nawzajem” przypadkowo („Typ napisał mi życzenia na dzień kobiet, a ja odpisałam mu »nawzajem«”).