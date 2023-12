Raj, mrok, tajemnica. Niezwykła Itaparica. Nie dajcie się zwieść

Itaparica, wyspa w stanie Bahia, jest oddalona ok. 45 minut rejsu małym promem z Salvadoru, pierwszej brazylijskiej stolicy, do której przywożono niewolników z Afryki.

Zebraliśmy się na jednej z plaż na wyspie Itaparica i ułożyliśmy flagę Brazylii z worków pełnych plastikowych śmieci. W środku stara drewniana łódź, śmieci zapakowane w żółte i zielone worki, na niebieskiej „wkładce” zamiast hasła „Ordem e progresso” (Ład i postęp) – data 7 stycznia 2033 r. Happening nosił tytuł „Independencia ou plastico” – niepodległość albo plastik.

Dla Itapariki 7 stycznia jest datą symboliczną. Jest tu ulica 7 stycznia i parę innych miejsc oraz instytucji z tą datą w nazwie. Dwieście lat temu, 7 stycznia 1823 r., miejscowi pobili Portugalczyków. Bitwa była częścią wojny o niepodległość stanu Bahia i całej Brazylii; mimo jej proklamowania w 1822 r. walki toczyły się jeszcze rok później.

Dzisiejsza bitwa nie jest zbrojna, toczy się o ocalenie Brazylii i planety, mówił Felipe Brito, pomysłodawca happeningu. Toniemy w plastiku, konsumpcyjnym modelu rozwoju i stylu życia. Rok 2033 jest horyzontem i zachętą: zróbmy coś dla ratowania środowiska, Ziemi i samych siebie przez kolejną dekadę.

Itaparica, wyspa w stanie Bahia, jest oddalona ok. 45 minut rejsu małym promem z Salvadoru, pierwszej brazylijskiej stolicy, do której przywożono niewolników z Afryki. Bahia to ziemia afrykańskich bóstw, duchów, rytuałów. Orgia kolorów i rytmów, które wraz z rozśpiewanymi ptakami komponują naturalny soundtrack tego miejsca. Na wyspie mieszka trochę ponad 20 tys. ludzi – rybaków, właścicieli sklepików, barów, restauracyjek i skromnych hosteli. Ubogie miasteczka i wioski, brak nowoczesnej infrastruktury turystycznej. Jest za to sporo luksusowych domów, blisko plażowych nabrzeży. Należą do zamożnych salvadorczyków, którzy spędzają tu weekendy, święta i wakacje.

Na Itaparice można też natknąć się na swoiste oazy, jak np.