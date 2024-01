Czy wyjdą Nici? Threads od Zuckerberga, czyli objaśniamy nowe słowa

Przed świętami weszło do Polski nowe medium społecznościowe, można więc teraz życzyć sobie smacznej kawusi (albo przeglądać profil POLITYKI) także w aplikacji Threads.

Nie tylko wymowa jej nazwy jest skomplikowana. Złożony wydaje się także pomysł na serwis, który – w największym skrócie – jest konkurencją dla Twittera założoną przy Instagramie przez twórców Facebooka. Służy do wysyłania w świat krótkich komunikatów z ogranicznikiem do 500 znaków. Ale z tych kawałków można tworzyć – i tu dochodzimy do polskiego znaczenia angielskiego słowa threads – dłuższe wątki. Tym pojęciem posługują się od wielu lat informatycy, ale polscy użytkownicy już dawno przyjęli inne słowo do opisu serii krótkich wpisów: nie „threads”, nie „fredy” (choć pojawił się taki wariant), tylko „nitki”. Bo kolejne wpisy wydają się nanizane na jedną nić. To thread to tyle co „nizać”, a thread to także po prostu „nić”.

Threads w warunkach światowych to już ponad 150 mln użytkowników, ale w wersji polskiej jest na tyle mały, żeby szybko potwierdzić popularność słowa „nitka”. Oto garść najnowszych pomysłów: „Nitka na Wasze odkrycia kosmetyczne 2023” (tu można dopisywać swoje), „Nitka na postanowienia noworoczne na 2024” (tu można się zainspirować cudzymi), a wreszcie historyczna nitka o Wielkim Murze Chińskim (tu można się czegoś dowiedzieć). Swoją drogą nitka to naturalne określenie w edukacji dotyczącej internetu. Już w materiałach dla przedszkoli znalazłem pomysł, żeby dzieci – stojąc w grupie – rzucały do siebie kłębek nici i obserwowały, jaką sieć powiązań tworzy. Miałoby to im dać pojęcie o tym, czym jest internet. Jeśli jeszcze uzupełnimy to o fake newsy, teorie spiskowe, mowę nienawiści i kulturę anulowania, będziemy mieli prawie cały społecznościowy internet. Nowy serwis wydaje się jednak na razie, w zestawieniu z Twitterem, bardziej niewinny.