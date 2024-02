Żyć nie umierać. Trend związany z długowiecznością podbija świat

W dążenie do długowieczności ostatnio solidnie inwestuje branża technologiczna. Już dziś żyjemy dłużej, teraz chcemy się też nie starzeć.

Trend związany z długowiecznością (ang. longevity) podbija świat nauki, technologii, biznesu i oczywiście social media. Według prognoz firmy konsultingowej Grand View Research branża oferująca rozwiązania, dzięki którym będziemy mieli szansę żyć (bardzo) długo i – co kluczowe – w dobrym zdrowiu, do 2028 r. ma być warta prawie 200 mld dol. Wiąże się z nią duże nadzieje, tym bardziej że dziś wszystko wydaje się możliwe. Żyjemy coraz dłużej: w Polsce w porównaniu z danymi z 1990 r. mężczyźni o siedem lat (średnio 73 lata), a kobiety o prawie sześć (mniej więcej 81 lat). W innych krajach statystyki bywają nawet lepsze. To kolosalny postęp w stosunku do standardowych 45–50 lat życia na początku XX w.

W dążenie do długowieczności ostatnio solidnie inwestuje branża technologiczna. W Dolinie Krzemowej w modzie jest wkładać czas i pieniądze już nie tylko w to, by nie dać się pokonać nowotworom i zawałowi – tu aspiruje się do życia wiecznego. Jak to skwitował opisujący ten fenomen magazyn „Business Insider”: „teraz symbolem statusu jest własne życie. Wiele osób, które nagle stały się niezwykle bogate, nie chce umierać, ponieważ ich życie zrobiło się tak wygodne, że może trwać wiecznie”. I tak Bryan Johnson, 46-letni milioner z Los Angeles, chce znów czuć się jak osiemnastolatek, więc testuje na sobie medyczny program Blueprint, który analizuje wszystko, co dzieje się w organizmie mężczyzny (wykonując ok. 180 pomiarów tygodniowo), i na tej podstawie odpowiednio dobiera mu „kurację”. Cały eksperyment nadzoruje zespół ekspertów, na którego czele stoi Oliver Zolman, brytyjski lekarz (lat 29). Na razie jego krótkoterminowym celem jest ograniczenie starzenia się narządów Johnsona o 25 proc. w ciągu najbliższych sześciu lat.