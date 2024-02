Wege pieczeń. Nie mylić z pasztetem. Przepis z dodatkiem ponczu

Roślinna pieczeń i roślinny pasztet to zupełnie inne potrawy. Różnią się nie tylko nazwą.

Pieczeń to danie uroczyste i poważne. Zajmuje nieco więcej czasu, a do jej przygotowania warto sięgać po bardziej wyszukane składniki. W tym wypadku są to orzechy włoskie.

Orzechy bardziej kojarzą się nam z deserami lub granolą niż z wytwornym obiadem, ale to ważny składnik, niegdyś bardzo popularny w polskiej kuchni. Drzewa orzechowe sadzono przy domach. W sezonie zbierano i suszono dojrzałe orzechy. Często mielono je na mąkę, a z zielonych owoców i liści przygotowywano nalewki i napary. Orzechy posiadają pełnowartościowe białko i dobre tłuszcze, a każde danie z ich dodatkiem będzie bardzo sycące.

Prócz orzechów w pieczeni znajduje się zielona soczewica. Ona również jest bogata w białko. Tłuszcz zawarty w orzechach nada całości odpowiedniej wilgotności. Soczewica ma za zadanie zlepić masę tak, by pieczeń po wyjęciu z piekarnika nie rozpadała się podczas krojenia.

Kolejną cechą roślinnej pieczeni jest jej forma. Lubię otulać masę na pieczeń warstwą ciasta. Świetnym i skracającym czas pracy rozwiązaniem jest użycie gotowego ciasta francuskiego. Pieczeń można podawać z dowolnym sosem. Jako dodatek nadadzą się również pieczone warzywa lub ulubiona kasza. A do picia doskonałym dodatkiem może być wytrawny poncz. Bazą ponczu jest herbata, która nadaje całości tego lekko gorzkiego głębokiego smaku. Dla przełamania gorzkości do ponczu można użyć soków o czerwonej barwie np. z żurawiny czy owoców leśnych. A aby poncz wyszedł oryginalny i aromatyczny, można dodać cynamon, imbir i liść laurowy.

***

Składniki pieczeni:

200 g suchej zielonej soczewicy

liść laurowy

200 g orzechów włoskich

4 łyżki oleju lub oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 pietruszka

1 marchewka

1 łyżeczka tymianku, słodkiej papryki, kuminu i musztardy

2 łyżeczki majeranku, oregano lub cząbru

3 łyżki sosu sojowego

1 łyżka octu jabłkowego

2 łyżki koncentratu pomidorowego

3 łyżki nieaktywnych płatków drożdżowych (niekoniecznie)

sól, pieprz ziołowy

arkusz ciasta francuskiego

Sposób przygotowania:

Soczewicę namaczaj w wodzie przez 2 godziny.