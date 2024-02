Przepis na prosty wege ramen. Zapewniamy: świetnie sprawdzi się bez mięsa

Jeszcze do niedawna czołowe polskie ramenownie uważały, że to danie w wersji bezmięsnej nie jest możliwe. Na szczęście to się zmieniło.

Ramen od kilku lat robi furorę w gastronomii na całym świecie. Kolejne ramenownie powstają jak grzyby po deszczu, również w Polsce. Czym właściwie jest ta uwielbiana potrawa? O co tyle szumu?

Ramen to rodzaj makaronu, który – w najpopularniejszym sposobie podania – zalewa się gęstym, aromatycznym bulionem i przystraja dodatkami. Pochodzi z Japonii i tradycyjnie jest mięsny. Zresztą jeszcze do niedawna czołowe polskie ramenownie uważały, że w wersji bezmięsnej jest niemożliwy. Na szczęście szybko się to zmieniło i świetne rameny wege zaczęły pojawiać się w menu chodliwych restauracji.

Do przygotowania idealnego wege ramenu potrzebny jest nam ramenowy makaron. Są to specyficzne, giętkie nitki, które swoje właściwości zawdzięczają odczynowi zasadowemu, uzyskanemu przez użycie specjalnej „wody” zwanej kansui. W domowy sposób podobny efekt uzyskuje się dzięki sodzie. Można przygotować go samodzielnie albo użyć kupnego.

Niezbędny jest również bulion, który powinien być intensywny i głęboki w smaku. Im dłużej gotowany, tym lepiej. Przyda się wolnowar, w którym gotuje się długo i w niższej temperaturze, co sprawia, że całość ma kojący i rozbudowany smak. Do przygotowania wege bulionu można użyć absolutnie każdego warzywa. Warto natomiast pamiętać o ważnych składnikach, które dodadzą smaku umami (np. grzyby shiitake i glony kombu).

Tare to serce dania. Stanowi o charakterystycznym smaku i rodzaju ramenu. To składnik lub grupa składników, które sprawiają, że zwykły bulion zamienia się w smakowitą i wyjątkową potrawę. Najprostsze tare to sos sojowy – wówczas to shio ramen, czyli ramen słony. Kolejna bardzo prosta wariacja to dodatek miso, czyli fermentowanej pasty sojowej. Wśród innych dodatków warto pamiętać o białku (tofu, tempeh) i paru dodatkach warzywnych, które dopełnią smaku całości albo będą przyjemnym świeżym elementem.