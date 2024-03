Winiarze wciąż tworzą trunki rzekomo „najlepsze w historii”. Wszyscy ścigają się z czasem

Każdy rocznik wina pojawiający się na rynku jest „najlepszy w historii”, ewentualnie „trudny, ale winiarze wyszli obronną ręką”.

‚‚Rocznik 2023: niestabilna pogoda, bardzo dobre wina. Rocznik 2023 na pewno wystawił winiarzy austriackich na ciężką próbę. Okresy suszy przeplatane były ulewnymi deszczami, a nawet gwałtownymi burzami. W winnicach było mnóstwo do zrobienia. Jednak tę ciężką pracę wynagrodziła wspaniała jesień. Możemy się spodziewać wyrazistych, gęstych i zrównoważonych win białych, a także kolejnego doskonałego rocznika win czerwonych”.

Tak zaczynał się e-mail, który pod koniec lutego otrzymałem od Austrian Wine Marketing Board. Akurat ta prężna agencja nie ściemnia, ma na koncie wiele sukcesów w popularyzacji win austriackich, które od lat biją rekordy eksportu. Sięgnąłem jednak po analogiczne informacje prasowe o poprzednich rocznikach w Austrii i… wszystkie brzmiały tak samo. Wspaniała pogoda rozpieszczała winiarzy, którzy dzięki dobremu przygotowaniu zrobili najlepsze wina od wielu lat, albo stawiała przed nimi wielkie wyzwania, z których dzięki dobremu przygotowaniu wyszli obronną ręką, a wina ostatecznie okazały się znacznie lepsze niż oczekiwano.

Rzecz jasna, marketing rządzi się swoimi regułami, wśród których prym wiodą spin i propaganda sukcesu. Nie zżymam się na to, ale w dziedzinie wina – gdzie z natury rzeczy co roku trzeba powtarzać podobne komunikaty – spin osiągnął wyżyny absurdu: wszystkie roczniki w XXI w. były świetne.

Tyle że to w dużej mierze… prawda. Winiarze są dziś dużo lepiej przygotowani mentalnie i sprzętowo, by radzić sobie z przeciwnościami losu. Sortują winogrona, odrzucając te niedojrzałe albo przejrzałe. Prasy z najnowszej generacji mogą wytłoczyć cierpkie winogrona bardzo delikatnie, by uniknąć goryczy, a te najlepszego sortu – mocniej, by w winie znalazło się jak najwięcej owocu.