Skrrt! Co oznacza i skąd się wzięło to kłopotliwe w wymowie słowo

„Skrrt” to onomatopeja opisująca pisk opon w momencie ostrego skrętu.

Dzisiejszy odcinek mógłby sponsorować raper Oki. Miałby pewnie na to fundusze, skoro w najnowszym utworze opowiada: „Wpłacam za ziomala kaucję (woo!), bo życie tutaj było łatwe (skrrt!)”. Czym jest kaucja, wie każdy, ale co oznacza to nieco kłopotliwe w wymowie słowo „skrrt”? „Onomatopeja opisująca pisk opon wydawany przez samochód w momencie ostrego skrętu, hamowania lub palenia gumy” – opisuje Miejski. pl. I dodaje, że używana jest też jako synonim „idę, spadam, zjeżdżam stąd”. Teoretycznie wszystko jest więc jasne, zwrot „pal gumę” był przecież synonimem „spadaj” już na początku lat 90. Ciekawsze jest – jak zwykle zresztą – pytanie: skąd się to skrrt wzięło?

Pomógł na pewno popularny dekadę temu nurt mumble rapu (od mumble – mamrotać, bełkotać), polegający na tym, że raperzy mamrotali coś w sposób chwilami kompletnie niezrozumiały, dorzucając mnóstwo ozdobników w rodzaju „ay” czy „yee”, wśród których zaplątało się również „skrrt”. Mogło oznaczać nagłe hamowanie, zwrot lub drift, a mogło – jak woo czy ay – nie oznaczać niczego szczególnego. Ale weszło do słownika rapu i do tekstów najpopularniejszych postaci w branży. Kiedy więc Travis Scott kupił swojej partnerce Kylie Jenner model LaFerrari znanej włoskiej marki i pojechali nim do baru z sokami Jamba Juice, unieśmiertelniła to w 2018 r. linijka tekstu utworu „Sicko Mode”: „LaFerrari to Jamba Juice, yeah (Skrrt, skrrt)”.

Nie jest to może Szekspir, ale na samym Spotify odsłuchano ten utwór dwa miliardy razy, co daje już cztery miliardy skrrt publicznie wyartykułowane przez jednego autora. Niewykluczone, że część słuchaczy postanowiła wrócić do tego nagrania właśnie po to, by wyłapać ledwie słyszalne skrrt – i zachodziła w głowę, o co w tym chodzi.