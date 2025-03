Chałwowa niespodzianka! Przepis na pączki w nieco innym wydaniu

Po pączki warto sięgać nie tylko w tłusty czwartek. Fakt, wymagają co najmniej dwóch–trzech godzin przygotowania, efekt jest jednak wart zachodu.

Tradycyjnie pączki wypełnia się owocowym nadzieniem, obsypuje cukrem pudrem, podaje z lukrem i skórką z pomarańczy, a nawet – na wytrawnie i ostro (takie też przygotowuję). Tym razem proponuję jednak nadzienie nie do końca oczywiste, czyli chałwę z kwaskowo-słodkimi porzeczkami. Ot, podwójne szczęście, którego można zaznać, nie ruszając się z domu.

Wegańskie pączki z nadzieniem chałwowo-porzeczkowym (10–12 sztuk średniej wielkości):

• 550 g (niecałe trzy szklanki) mąki pszennej uniwersalnej

• 50 g (ok. ¼ szklanki) skrobi ziemniaczanej

• 16 g drożdży instant lub 40 g drożdży świeżych

• 400 ml (niecałe 2 szklanki) mleka roślinnego (najlepiej sojowego)

• 70 g cukru kryształu (ok. 5 łyżek)

• 40 g (2 pełne łyżki) wegańskiego masła

• porządna szczypta soli (3–4 g)

• 1–2 łyżki spirytusu, wódki lub octu (do smażenia, by pączki nie chłonęły tłuszczu)

Smażenie:

• 1–2 litry oleju do smażenia (zależnie od garnka)

Nadzienie:

• 3 łyżki pasty sezamowej (tahini)

• 4 łyżki dżemu z czarnej porzeczki

• 2 łyżki syropu z agawy (do smaku)

Wykonanie (2–3 godz., wliczając czas na wyrośnięcie ciasta):

• Roztapiamy i studzimy wegańskie masło. Mleko roślinne podgrzewamy do 30–35 st. C.

• Do osobnego naczynia wsypujemy cztery czubate łyżki mąki, suche drożdże (lub rozkruszamy drożdże w kostce) i zalewamy podgrzanym płynem. Mieszamy dokładnie i odstawiamy na 10–15 min w miejsce bez przewiewu (ja do wyrastania ciasta wykorzystuję piekarnik).

• Łączymy wszystkie pozostałe składniki (mąkę, skrobię, cukier, sól) w misie robota i mieszamy je.