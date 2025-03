Biada i bieda! Dlaczego program Meghan Markle jest tak obśmiewany

W social mediach program Meghan Markle jest obśmiewany i parodiowany.

To nie są dobre czasy dla księżniczek. Ani dla beztroskich bogaczy. Nowy program Meghan Markle, księżnej Sussex, właśnie wylądował na Netflixie i nie podoba się chyba nikomu. Premierę „With Love, Meghan” planowano pierwotnie na styczeń, ale pożary w Los Angeles wymusiły zmianę. Nic to nie dało – Markle gotująca, zbierająca miód z pasieki i hodująca warzywa we własnym ogrodzie budzi niesmak i nie przystaje do niespokojnych czasów. W serwisie Rotten Tomatoes show zebrało u krytyków ledwie 36 proc. pozytywnych not, u widzów – 21 proc.

„To program o stylu życia, na który nie stać nikogo” – pisze „Forbes”. „Jeśli sądziliście, że nowy lajfstajlowy program księżnej Sussex będzie zadufany i ckliwy, i prędzej zechcecie usmażyć sobie gałki oczne, niż go obejrzeć, to nie mam dobrych wieści. Jest o wiele gorzej” – przestrzega „The Times”. „Mówią, że jeśli potrafisz udawać szczerość, to udasz wszystko. Meghan nie potrafi nawet tego” – orzeka Julie Burchill na łamach brytyjskiego tygodnika „The Spectator”. Markle świetnie za to gra trad wife, wzorcową piastunkę domowego ogniska.

W social mediach program jest obśmiewany i parodiowany, więc zasadniczo spełnia daną obietnicę: przynosi uciechę. Pikanterii, nomen omen, dodaje sprawie fakt, że Markle i jej mąż Harry mają podpisany długoterminowy kontrakt z Netflixem. Mówi się, że od powodzenia „With Love, Megan” zależą dalsze losy tej współpracy. Show jest jednak w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych programów serwisu. Może i jest oglądany „ironicznie”, czyli dla zgrywy, ale słupki rosną i już wiadomo, że będzie drugi sezon.

Dostępnych obecnie osiem półgodzinnych odcinków w istocie dałoby się streścić w kilku scenach: Markle się uśmiecha (do pszczół, malin na torcie, hortensji, gości), woda stale się gotuje, a wszystko wkoło jest amazing.