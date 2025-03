Warzywa z indyjskim twistem. Przepis na bhaji podawane z pav

Bhaji, tradycyjną indyjską przekąskę, warto zestawić z orzeźwiającym sosem jogurtowo-cytrynowym.

W języku hindi bhaji to „warzywa”. Podawane z pav, czyli rodzajem chleba, są popularnym w Indiach daniem ulicznym. Tradycyjne bhaji są skromne – to w istocie smażona cebula z dodatkiem indyjskiego kminku w ziarnach. Przygotowując naszą rodzimą wersję, można dodać marchewkę, a w sezonie letnim – kawałki cukinii. Warto jednak podkreślić, że to nie byle jaka – ani tłusta – przekąska. Bhaji są pożywne, dzięki błonnikowi zawartemu w warzywach oraz w mące z ciecierzycy (bogatej również w białko). Besan, bo o niej mowa, to drobna mąka otrzymywana z jednej z indyjskich odmian ciecierzycy. Zdecydowanie różni się od tych dostępnych w polskich sklepach: jest mniej twarda i bardziej puszysta. Najlepiej szukać jej w spożywczych sklepach indyjskich, których w Polsce mamy coraz więcej.

Besan używa się nie tylko do smażonych bhaji, ale także do wielu innych dań kuchni indyjskiej. Warto dodawać jej też do „naszych” potraw: naleśników, placuszków, wypieków czy pasztetów. Z besan świetnie wychodzą włoska farinata (placek z ciecierzycy) oraz domowe tofu. W Indiach z jej dodatkiem przygotowuje się nawet peelingi (jogurtowe). To także dobry produkt początkowy, kiedy zaczynamy wprowadzać do diety strączki. Do tego bezglutenowy.

W przepisie na bhaji najważniejszy jest stosunek warzyw do ciasta oraz jego odpowiednia konsystencja, która sprawia, że nasza przekąska nie będzie się rozpadać podczas smażenia. Innym sekretem idealnych bhaji jest dobrze rozgrzany olej. Aby sprawdzić, czy olej ma odpowiednią temperaturę, wystarczy w garnku z rozgrzanym tłuszczem umieścić patyczek do szaszłyków lub pałeczkę. Kiedy wokoło drewienka zaczynają tańczyć bąbelki, a olej skwierczy, to dobry moment, by zacząć smażyć.