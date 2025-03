Polska inwazja! Sensacja: win znad Wisły nie da się już na świecie ignorować

Internet rozpaliła wieść: w Anglii napisali o polskim winie!

Sensacją miesiąca jest artykuł „A Polish Wine Invasion”, opublikowany na jednym z najważniejszych portali winiarskich jancisrobinson.com. A co jeszcze ważniejsze, autorką okazała się sama Jancis Robinson – legenda winodziennikarstwa, pierwsza osoba spoza branży winiarskiej, która uzyskała prestiżowy tytuł Master of Wine, współautorka wielu wiekopomnych publikacji, takich jak „The Oxford Companion to Wine” i „Atlas Win Świata”.

Robinson odwiedziła degustację win z 19 polskich winnic, zorganizowaną w Ognisku Polskim w Londynie pod koniec lutego. Jak już wcześniej pisałem, prezentacje polskich win za granicą organizowane są od kilku lat w Dublinie, Brukseli, Londynie, w tym roku też w Kopenhadze, a nasze rodzime dionizjaki robią coraz lepsze wrażenie zarówno jakością i oryginalnością, jak i rosnącą masą krytyczną – polskich win po prostu nie da się już ignorować.

Nie jest to też pierwsza obcojęzyczna publikacja o naszej produkcji. Swoją angielską wersję ma obejmujący przeszło 400 producentów „Polskie wino. Przewodnik”. Opiniotwórczy „Decanter” pisał o odrodzeniu winiarstwa w Polsce już w 2001 r. Hasła „Polska” ukazały się w encyklopediach francuskich, niemieckich i we wspomnianym „Oxford Companion”, pisał o nas liczący się tytuł „Falstaff”, a w zeszłym roku przekrojowy artykuł o uprawach rieslinga w Polsce opublikowało cenione przez koneserów pismo „Trink”.

Jednak Jancis Robinson to postać innego kalibru, a jej entuzjastyczne recenzje polskich win, które porównała do solidnych rieslingów z Niemiec i czerwonych burgundów, wywołują zainteresowanie na całym świecie. Nic dziwnego, że Instagramy polskich winnic zapłonęły: „Historyczny moment dla polskiego winiarstwa!