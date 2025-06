Botwina w słodkim miso. Przepis na posiłek piękny i przesmaczny

Zaopatrzone w odpowiednie dodatki młode liście buraka mogą stać się główną atrakcją śniadania, przekąski czy nawet obiadu.

Czerwiec to sezon na botwinkę, czyli inaczej liście buraka ćwikłowego, której wzrost popularności da się zauważyć już od kilku lat. Botwinę można bez przeszkód jeść surową, chociaż najczęściej w polskich domach przygotowuje się ją w postaci zupy. Jednak gotowanie botwinki zmniejsza zawartość dobroczynnych substancji w niej zawartych: witamin, wapnia, magnezu, żelaza, potasu, cynku czy selenu.

Jednym z moich ulubionych sposobów na botwinkę jest jej smażenie tak, by lekko zmiękła, ale też zachowała nieco swojej świeżości i chrupkości. Botwina jest przepyszna sama w sobie – taka z oliwą z patelni, w sosie własnym. A zaopatrzona w odpowiednie dodatki będzie gwiazdą śniadania, przekąski czy nawet obiadu. W każdej z tych funkcji sprawdzi się proponowana przeze mnie smażona botwinka w słodkim miso na kremie z pieczonego czosnku. Słodkie oblepiające usta miso spotyka się z kwaskową świeżą botwinką, do tego białko z tofu i umami pochodzące z czosnku pieczonego w całości i płatków drożdżowych. To posiłek jak najbardziej kompletny, sezonowy, a przede wszystkim piękny i przesmaczny. Do dzieła!

Smażona botwinka w słodkim miso na kremie z pieczonego czosnku (2–3 porcje do chleba):

Botwinka:

• pęczek botwinki

• 2–3 łyżki oliwy

• 2–3 łyżki pasty miso (najlepiej ciemnej)

• 3–4 łyżki syropu klonowego lub innego słodzika

• chlust wody

• sól oraz świeżo mielony pieprz do smaku

Krem z pieczonego czosnku:

• 2 większe główki czosnku

• 2 łyżki oliwy

• duża szczypta soli

• 1–1,5 kostki naturalnego tofu (180–270 g)

• 2–3 łyżki płatków drożdżowych

• 1/2 łyżeczki soli (lub do smaku)

• sok z 1/3 cytryny

• chlust dowolnego mleka roślinnego (najlepiej niesłodzone)

Do podania:

• pajda dobrego chleba

• posiekane orzechy włoskie

• posiekane zioła (szczypiorek, natka pietruszki)

• świeżo zmielony pieprz

