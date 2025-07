Nocny slot Szymona Hołowni. Objaśniamy nowe słowa

Slotem jest miejsce na serwerze, które pozwala przyjąć uczestnika gry online, ale też – przestrzeń na program telewizyjny w ramówce.

Na festiwal Inne Brzmienia w Lublinie nie doleciał na czas zespół A Place To Bury Strangers. To zwykłe kłopoty letnich imprez – pojawił się problem wolnego slotu. Czyli przestrzeni w programie, którą trzeba czymś wypełnić. Przyspieszono więc planowany na późny wieczór występ Zamilskiej, a Amerykanie dotarli później. Angielskie słowo slot należy do podstawowego zakresu pojęć na letnich festiwalach, pojawia się nawet w nazwie Slot Artu w Lubiążu, ale znamy je też z innych kontekstów. Coin slot to otwór, albo raczej szczelina, w którą wrzuca się monetę do automatu. Slotem jest też miejsce na serwerze, które pozwala przyjąć uczestnika gry online, ale też (jak donosi słownik Oxford English) – przestrzeń na program telewizyjny w ramówce.

I zapewne to ostatnie przypomniało się Szymonowi Hołowni, kiedy tłumaczył się z nocnego spotkania z Adamem Bielanem z PiS: „Wczoraj o 21.30 wylądowałem w Warszawie po dniu wypełnionym obowiązkami marszałkowskimi w Gdańsku i Grudziądzu, a to był mój jedyny tego dnia »slot« na spotkanie i rozmowę”.

W polszczyźnie nagle otworzył się nowy slot na nowe konteksty dla tego terminu: „Jak u Bielana w otwartym oknie stoi paprotka, to oznacza, że ma wolny slot. Zamknięte okno oznacza, że ma gościa” – żartował jeden z komentatorów na platformie X. Swoją drogą „okienko” to jest ten polski odpowiednik, którego należałoby się w tym miejscu spodziewać. A inni zaczęli z rozbawieniem informować o wolnych slotach na działeczce (pod warunkiem że nie dokucza nam słota) lub na kolację z rodziną.

Jakiś czas temu czytelnik Szczepana Twardocha opowiadał, jak to sięgnął po „Króla”, bo „pojawił się wolny slot”. Wszyscy jesteśmy zajęci, więc kiedy otwiera się przestrzeń po pracy, robimy to, na co od dawna mieliśmy ochotę.