Dlaczego para uchwycona na koncercie Coldplay stała się wiralem w sieci

W dawnych czasach okres letni nazywało się „sezonem ogórkowym”, w którym z braku ważnych wiadomości ciasne przestrzenie papierowych gazet mogły pomieścić mniej istotne dla świata sprawy, jak romanse celebrytów. Odkąd media przeszły metamorfozę na początku XXI w., najpierw za sprawą nadających 24 godziny na dobę kanałów telewizyjnych, a potem wiecznie głodnego treści dynamicznego internetu, ten sezon trwa cały rok. W szumie nieskończonych wiadomości mieszają się sprawy ostateczne i zupełnie błahe, a algorytmy oferują wersje rzeczywistości dopasowujące się do preferencji użytkownika.

Jeśli więc jakaś wiadomość staje się dominująca mimo tych cyfrowych podziałów, mamy do czynienia z momentem kulturowym. Ale dlaczego stało się nim nagranie pary uchwyconej przez kamerę na koncercie grupy Coldplay?

Od zera do światowego wirala

„Albo mają romans, albo są bardzo nieśmiali” – skomentował ze sceny lider Coldplay w czasie koncertu na stadionie Gillette nieopodal Bostonu. Kamera przekazująca obraz z widowni na wielki telebim („jumbotron”) uchwyciła obejmującą się parę. Piosenkarz zgadł. Mężczyzna i kobieta uwolnili się z objęć, gdy tylko się zorientowali, że są bohaterami ujęcia. Moment został nagrany na smartfonie przez Grace Springer, jedną z 50 tys. uczestniczek koncertu, i trafił na TikToka.

Nie wystarczyło jednak, że było to zabawne (chociaż nie dla jego bohaterów) niczym z programu „Śmiechu warte”. Do pracy ruszyli internetowi detektywi i szybko ustalili nazwiska nieszczęsnej pary. Okazało się, że to Andy Byron, prezes technologicznego start-upu Astronomer, oraz Kristin Cabot, szefowa HR w tej samej firmie. Ich nazwiska trafiły do sieci w dwie godziny po publikacji nagrania. Zaczęli dostawać wiadomości od nieznajomych, którzy pisali też do żony Byrona.

Rzecz podchwyciły portale na całym świecie i twórcy memów. „Romans na koncercie Coldplay wstrząsnął światem. Kristin Cabot i Andy Byron zostali przyłapani na czułościach, co wywołało burzę w mediach. Link w komentarzu” – ekscytowała się na Facebooku jedna z licznych fabryk plotkarskich treści.

Sensacyjny ton, dramatyzowanie, typowa pułapka na zblazowanych konsumentów – czy ktoś jeszcze w taką wpada? Hipoteza martwego internetu mówi, że to treści pisane przez boty dla innych botów. Reakcją zwykłego użytkownika powinno być: „nie znam tych ludzi i nic mnie nie obchodzą”. To w zasadzie wewnętrzna sprawa firmy i rodzin. Nie są ani celebrytami, ani influencerami, którzy żyją z pokazywania się publicznie; nie są politykami, których życie może interesować wyborców; stali się bohaterami chwili, bo stali się bohaterami chwili. Wiral jest wiralem, bo jest wiralem.

Pogoda dla bogaczy

Za każdym wiralem stoi przypadek, łaska tiktokowego algorytmu, złożenie okoliczności. Tu złożyło się kilka elementów – koncert znanego zespołu (mającego zarówno wiernych fanów, jak i hejterów), zabawna anegdota, skandal obyczajowy, który mimo swojej błahości (biurowy romans) jednoczy ludzi w słusznym oburzeniu. Podobną funkcję pełnią historyjki publikowane w serwisie Reddit, które oprócz wywoływania dyskusji na forum zyskują drugie i trzecie życie: są rozpowszechniane przez tiktokerów, przerabiane na narracje czytaną przez sztuczną inteligencję, a czasem dysputy w podkastach zajmujących się obyczajami.

Drama od zawsze była głównym paliwem kultury internetu. Kolejne iteracje podawania dalej historyjki, przerabianie na memy służy dehumanizacji bohaterów tych opowieści; mało kto myśli o tym, że chodzi o prawdziwych ludzi i ich życie. Można zresztą założyć, że opowiastka wrzucana anonimowo na Reddita jest dziełem fikcji, gatunkiem trollingu. To jednak nie ten przypadek: prawdziwość bohaterów została uchwycona na wideo.

Ale Andy Byron nie jest człowiekiem, jest prezesem (już byłym). „Te memy o romansie CEO i pani z HR to wojna klas, ale nikt tak tego nie nazwie, bo myśli, że to tylko głupawy mem” – stwierdził badacz kultury cyfrowej Aidan Walker, rozpoznając w tym wiralu wyraz gniewu wobec „bogatych i bezkarnych”, którego brakuje w mediach głównego nurtu. To ta sama kategoria co żarty ze śmiertelnego rejsu batyskafu OceanGate czy z zamachu na prezesa firmy ubezpieczeniowej zarabiającej na odmowie wypłaty świadczeń.

Nie dlatego, że ludzi cieszy czyjaś śmierć czy inne nieszczęście, ale że widzą, że ktoś nietykalny ponosi wreszcie konsekwencje. W czasie konsolidacji mediów, rosnącego wpływu kapitału na politykę, rzeczywistości kontrolowanej przez technofeudałów (i technofaszystów) takie wiralowe momenty są jednym z niewielu narzędzi buntu. Nawet jeśli na dłuższą metę to nic nie znaczy.

Koniec prywatności

Dziś każdy jest w większym lub mniejszym stopniu ofiarą „kapitalizmu inwigilacji”, systemu ufundowanego na handlu danymi i wizerunkami. Skandal obyczajowy uchwycony przez kamerę i rozesłany po całym świecie pokazał dwie rzeczy. Jak łatwo zyskać sławę (i niesławę) i że nawet stojący po drugiej stronie tej cyfrowej barykady nie są bezpieczni.

Pokazał też znowu, że żyjemy w rzeczywistości przewidzianej zarówno przez George’a Orwella w „1984”, jak i przez Aldousa Huxleya w „Nowym wspaniałym świecie”. Doświadczamy syntezy tych dwóch wizji kontroli, polegającej na zadawaniu bólu i aplikowaniu przyjemności. Orwellowska permanentna inwigilacja służy do produkowania huxleyowskiej narkotykowej hipnozy nieskończonego strumienia treści, które „wstrząsają światem”. Dzięki temu nie trzeba myśleć o prawdziwych wstrząsach.