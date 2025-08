Mona Lisa na urlopie. Jak nadmierna turystyka zaczyna gnębić muzea

Najsłynniejsze muzea Europy w sezonie przeżywają oblężenie. Sztuka na tym cierpi. Często dosłownie.

Nadmierna turystyka, która od lat jest zmorą wielu europejskich miast, zaczyna gnębić najpopularniejsze muzea. Muzeum Palazzo Maffei w Weronie niedawno upubliczniło nagranie, na którym turysta pozuje do zdjęcia z jednym z dzieł sztuki – krzesłem artysty Nicoli Bolli, wyłożonym kryształkami Swarovskiego. Po kilku podejściach siada na nim, a obiekt załamuje się pod jego ciężarem. Turysta wraz ze swoją partnerką pospiesznie opuszczają salę. Pary nie udało się zatrzymać, ale na szczęście krzesło zostało odrestaurowane.

Z kolei w galerii Uffizi we Florencji jeden z turystów niefortunnie zrobił krok do tyłu, kiedy usiłował zapozować do zdjęcia w tej samej pozie, co mężczyzna na portrecie – Ferdinando de’ Medici, wielki książę Toskanii, namalowany przez Antona Domenica Gabbianiego. Jego but zrobił dziurę w płótnie zaraz obok prawego buta księcia. Tego sprawcę na szczęście udało się od razu zidentyfikować. Obraz wciąż jest w renowacji.

Protest przeciwko turystom zorganizowali pracownicy Luwru. Kilka tygodni temu w ramach spontanicznego strajku nie otworzyli drzwi o dziewiątej. Dzienną liczbę turystów ograniczono do 30 tys. (z dotychczasowego limitu 45 tys.), ale obsługa i tak narzeka na przemęczenie.

Oprócz Luwru na nadmierną turystykę skarżą się choćby Rijksmuseum w Amsterdamie czy Muzea Watykańskie w Rzymie. Pracownicy przekonują, że odwiedzający nie są szczególnie zainteresowani dziedzictwem ludzkości – mkną przez kolejne sale w pogoni za obrazami i rzeźbami, z którymi koniecznie muszą sobie zrobić zdjęcia. Są też tacy, którzy szukają w galeriach chłodu klimatyzacji, kiedy przez Europę przetacza się fala upałów. Efekt? Zatłoczone sale, przemęczeni pracownicy, zagrożone dzieła sztuki.