Trump dostał od Apple szklany dysk na złotej podstawce. To nie hołd, to dyplomacja

Dlaczego Tim Cook wręczył Donaldowi Trumpowi szklany dysk na złotej podstawce? Można to nazwać łapówką, hołdem lennym – albo dyplomacją.

Prezydent USA Donald Trump jest człowiekiem o prostym guście. Niczym tytułowy przeciwnik James Bonda z filmu „Goldfinger” umiłował sobie złoto. Wzorowany na Pałacu Wersalskim trzypiętrowy apartament na szczycie Trump Tower w Nowym Jorku (z widokiem na Central Park) lśnił złotem i marmurem. Trump chętnie pokazywał się w nim w reality show „The Apprentice”, komentując: „Niektórzy uważają, że to najwspanialszy apartament na świecie. Sam bym tak nie powiedział, ale z całą pewnością to ładne mieszkanie”.

Gust prezydenta od lat jest obiektem żartów. W 2017 r. Biały Dom poprosił nowojorskie muzeum Guggenheima o wypożyczenie obrazu Vincenta van Gogha „Pejzaż ze śniegiem” do prywatnych apartamentów prezydenta i pierwszej damy. Kuratorka Nancy Spector odpowiedziała, że obraz jest niedostępny, ale w zamian zaproponowała inne dzieło – toaletę zatytułowaną „America” z 18-karatowego złota. Obiekt stworzony przez Maurizio Cattelana był w pełni funkcjonalny i dostępny do użytku dla odwiedzających muzeum. Symbolizował przesadne bogactwo USA.

W serii „Bad President” Neil Blomkamp portretuje prezydenta USA, który podróżuje pojazdami pokazującymi jego władzę i potęgę, np. olbrzymią złotą limuzyną.