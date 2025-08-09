Trump dostał od Apple szklany dysk na złotej podstawce. To nie hołd, to dyplomacja
Prezydent USA Donald Trump jest człowiekiem o prostym guście. Niczym tytułowy przeciwnik James Bonda z filmu „Goldfinger” umiłował sobie złoto. Wzorowany na Pałacu Wersalskim trzypiętrowy apartament na szczycie Trump Tower w Nowym Jorku (z widokiem na Central Park) lśnił złotem i marmurem. Trump chętnie pokazywał się w nim w reality show „The Apprentice”, komentując: „Niektórzy uważają, że to najwspanialszy apartament na świecie. Sam bym tak nie powiedział, ale z całą pewnością to ładne mieszkanie”.
Gust prezydenta od lat jest obiektem żartów. W 2017 r. Biały Dom poprosił nowojorskie muzeum Guggenheima o wypożyczenie obrazu Vincenta van Gogha „Pejzaż ze śniegiem” do prywatnych apartamentów prezydenta i pierwszej damy. Kuratorka Nancy Spector odpowiedziała, że obraz jest niedostępny, ale w zamian zaproponowała inne dzieło – toaletę zatytułowaną „America” z 18-karatowego złota. Obiekt stworzony przez Maurizio Cattelana był w pełni funkcjonalny i dostępny do użytku dla odwiedzających muzeum. Symbolizował przesadne bogactwo USA.
W serii „Bad President” Neil Blomkamp portretuje prezydenta USA, który podróżuje pojazdami pokazującymi jego władzę i potęgę, np. olbrzymią złotą limuzyną.
Złośliwości i żarty są wyrazem bezsilności. Druga tura – po przerwie na rządy Bidena – prezydentury Trumpa to czas wielkich zmian w dekoracji Białego Domu. Zalał betonem ogród różany, planuje zbudowanie ogromnej sali balowej, a Gabinet Owalny zyskał nowe ornamenty, wśród których wyróżnia się złoty amorek (z daleka przypominający zgnieciony papierek po czekoladowym cukierku), przywodzący na myśl tiktokowy trend pod hasłem: „Jestem właścicielką jedynego na świecie 24-karatowego