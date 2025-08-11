Reklama
Anna Małysa
Ludzie i style

Karyntia latem? Egzotycznie! Można by ją pomylić z południem Włoch

11 sierpnia 2025
Wörthersee Wörthersee Thomas Peham / Unsplash
Austria latem nie musi być tylko tłem do górskich wędrówek. Może być celem samym w sobie.

Jedziesz do Austrii latem? – zapytał znajomy z uniesioną brwią. – To, paradoksalnie, dość egzotyczny kierunek – dodał z uśmiechem.

Trudno się z nim nie zgodzić. W zbiorowej wyobraźni Austria to głównie zimowy krajobraz – Alpy, narty, grzaniec w schronisku. Latem? Raczej trasa tranzytowa. A jednak – szybka decyzja, kilka dni pakowania i wyjazd do Karyntii, najbardziej na południe wysuniętego kraju związkowego Austrii. To wystarczyło, by przekonać się, że lato w Austrii może być doświadczeniem zupełnie innym, niemal… egzotycznym.

Nad Wörthersee – jednym z najczystszych jezior w kraju – czekał obraz nie do końca zgodny z przewidywaniami. Mimo chmur woda miała intensywny, turkusowy odcień. Wapienne podłoże sprawia, że przy pełnym słońcu tafla mieni się jak w tropikach, tłumaczyła lokalna artystka. Do tego prywatne molo, pływające pomosty, zadbane trawiaste plaże i kawiarenki z widokiem na wodę.

Gdyby nie szczyty w tle, można by pomylić to miejsce z południem Włoch. Karyntia zaskakuje. Monumentalne szczyty Alp przechodzą w łagodne wzgórza, winnice i lasy. Pomiędzy nimi: ponad 200 jezior z wodą czystą jak źródło. W Velden, kurorcie nad Wörthersee, elegancka promenada sąsiaduje z butikowymi hotelami, restauracjami i palmami, które w tym klimacie wcale nie wyglądają jak dekoracja z innego świata. To Austria, ale z południowym sznytem.

Czas spędzony w górach nie miał w sobie presji. Wędrówki alpejskimi szlakami, wyprawy rowerowe, spacer przez wąwóz Tscheppaschlucht – dawną trasę między Austrią a Słowenią – pozwalały poczuć rytm miejsca. Nawet język słoweński, który funkcjonuje tu oficjalnie, przypominał o pogranicznym charakterze regionu.

Codzienność to także smak: prosty, lokalny, prawdziwy.

Anna Małysa

Projektantka z wykształcenia, podróżniczka z wyboru. Ukończyła Service Systems Design na Aalborg University w Kopenhadze, kierunek łączący projektowe myślenie z analizą systemów, badaniami społecznymi i tworzeniem rozwiązań opartych na realnych potrzebach. Przez ponad dekadę mieszkała w Skandynawii, życie zawodowe i osobiste zaprowadziło ją również do Tajlandii, Gruzji i Portugalii. Każde z tych miejsc było dla niej okazją do nauki języków, relacji i różnych sposobów postrzegania codzienności. Często wraca na Bliski Wschód, gdzie spotyka się wiele kultur, a nic nie jest oczywiste. Podróżuje w duchu slow, z potrzebą zrozumienia i osadzenia się choćby na chwilę. Ważne są dla niej nie tylko obrazy i widoki, ale też rozmowy oraz rytuały dnia codziennego. Na co dzień łączy podróże z aktywnym trybem życia - spokój odnajduje podczas pieszych wędrówek, a energię czerpie z nurkowania, kitesurfingu i otwartości na nowe doświadczenia.
