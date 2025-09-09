Okno z widokiem na Gibraltar? La Línea ma niezwykłą siłę zasysania

Brytyjska kolonia przyćmiewa sąsiadujące z nią hiszpańskie miasto, ale La Línea też ma swoje turystyczne atuty.

Dworzec witający przyjezdnych w La Línea de la Concepción to masywna betonowa konstrukcja, która zieje pustką. Kilka stanowisk dla autobusów, przy jednym ławka, za ławką dziura w chodniku. Młoda dziewczyna słucha z telefonu flamenco. Poza nią – żywego ducha. Idąc z dworca pustą ulicą do wynajętego mieszkania, mijamy pasaż handlowy: ciuchy, budka z pieczywem, kilka barów – bez szans, by wypełnić pokracznie wysokie budy. Tuż obok betonowe pustostany. La Línea wygląda jak miasto, które kiedyś zapadło w letarg i do dziś nie może się obudzić.

Kawałek dalej zaczyna się jednak piękny park z imponującym smoczym drzewem i palmami. Pośród nich, w dali, majaczy gibraltarska skała. Szeroka Aleja Wojska prowadzi do piaszczystej plaży po wschodniej stronie przesmyku, z której również widać Gibraltar. Panorama Skały roztacza się także z plaży, deptaka i portu po stronie zachodniej. Widzimy ją i z naszych pokojów w blokowisku o wiele mówiącej nazwie Polígono. Dla tego widoku warto było tu przyjechać. Nie przeszkadza nam nawet architektoniczny bałagan, którym obrosła granica.

A granica to osobliwa – oddziela Hiszpanię od ostatniej kolonii w Europie, brytyjskiego terytorium zamorskiego. Dziwaczna zaszłość historyczna i stały punkt tarć dwóch dawnych potęg kolonialnych. Sądząc po tym, jak wygląda La Línea, Gibraltar ma niezwykłą siłę zasysania: turystów, ludzi, dobrobytu. Tuż za granicą zaczyna się inny świat: czerwonych budek telefonicznych, pubów i barów z fish and chips, półdzikich małp – magotów gibraltarskich, tłumu ludzi na ulicach i deweloperskiego eldorado. Kontrast pod każdym względem jest oszałamiający.