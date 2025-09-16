Wyniki Oscarów, hity na Spotify, oceny filmów. Ludzie zakładają się dziś o wszystko

Na internetowym hazardzie można zarobić, ale nawet ci z sukcesami ostrzegają, że znacznie łatwiej stracić.

Który film zarobi w tym roku najwięcej w kinach: „Minecraft”, „Zootopia 2” czy „Wicked: Na dobre”? Skoro jej członkowie zakończyli już służbę wojskową, to czy k-popowa grupa BTS opublikuje w tym roku nowe utwory? Jakie oceny zbierze nowy sezon serialu o Wiedźminie? A co się wydarzy przed wyczekiwaną premierą szóstej części hitowej gry „GTA”: nową płytę wypuści wreszcie Rihanna czy raczej Donald Trump straci stanowisko?

Tego rodzaju mniej lub bardziej absurdalne zakłady można godzinami przeglądać na popularnych internetowych platformach hazardowych. Kojarzą się zwykle z zakładami sportowymi i przeważnie taką mają genezę, ale dziś tematyka jest zróżnicowana: od polityki, poprzez gospodarkę, aż po sferę plotek (czy Obamowie się rozwiodą?, czy kochankowie przyłapani przez kamerę na koncercie Coldplay pozwą zespół za ujawnienie ich romansu?).

Co roku obstawia się także zwycięzców Oscarów w poszczególnych kategoriach, tak jak i nowych noblistów. Ale zakładów filmowych jest znacznie więcej, podobnie jak serialowych czy muzycznych. I niektórzy podchodzą do nich całkiem poważnie, wręcz profesjonalnie. Jednym z bardziej znanych kulturalnych hazardzistów jest amerykański informatyk Caleb Davies. Zaczynał od obstawiania wyników amerykańskich wyborów – zarobił na tym ponad 100 tys. dol. – ale później przestawił się na muzykę i kino. Teraz zakłada się chociażby o to, jaka piosenka danego dnia będzie najpopularniejsza na Spotify.

„Ten serwis zwrócił moją uwagę, bo tutaj wszystkie dane są jawne, wszystko jest transparentne. Dzięki analizie tych danych mogę wychwytywać pewne trendy. To 95 proc. matematyki i 5 proc. intuicji” – opowiadał niedawno Davies jednemu z portali internetowych.