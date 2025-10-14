Przejdź do treści
Ola Salwa
Ola Salwa
14 października 2025
Ludzie i style

Ktoś tu kręci

Ktoś tu kręci. Tak, kontrowersyjna moda na ondulację powraca

14 października 2025
Zendaya
Dla jednych koszmar młodości, dla innych ciekawostka, dla ostatnich odgapiony od idola boski skręt. Kontrowersyjna trwała ondulacja znów jest w modzie – i damskiej, i męskiej.
Paul Mescal

Jest coś ironicznego w tym, że powrót pełnej objętości i obfitości fryzury następuje w sezonie czapkowym. No, ale co zrobić, obowiązki wobec własnego wizerunku za nic mają kalendarz. Kto wie, może fale i loki lepiej chronią przed przenikliwym zimnem, chociaż – jak wiemy choćby z filmu „Legalna blondynka” – z wilgocią się nie lubią. Przypomnijmy, że bohaterka tej komedii wygrała pierwszą ważną sprawę w sądzie, bo dowiodła, że nie można zaraz po zrobieniu trwałej ondulacji brać prysznica – para i woda zniszczą wysiłki nawet najtęższego z fryzjerów.

Tak, o tym właśnie zabiegu mowa – święcił on triumfy w latach 80., przez wielu pamiętanych także dzięki niebieskim cieniom do powiek, szerokim ramionom, krzykliwym krojom i kolorom oraz hasłu „świadoma brzydota” jako wyznacznikowi stylu. W telegraficznym skrócie: trwała ondulacja polega na nałożeniu na włosy specjalnego płynu, następnie wałków o odpowiednim rozmiarze, a po upływie czasu utrwaleniu efektu kolejną substancją.

Były różne odsłony trwałej. Był fryz gigantyczny u Dolly Parton czy Melanie Griffith, grającej tytułową „Pracującą dziewczynę”. Były dzikie loki Julii Roberts, Cher, Jennifer Grey, ale także – Jona Bon Joviego czy piłkarza Kevina Keegana. Nie wszystkie były wynikiem godzin spędzonych na fotelu u fryzjera, niektóre były dziełem natury, ale kto by w to wnikał, skoro skutecznie nakręcały modę i ruch w salonach. Dawały poczucie mocy – u zawodowo aktywnych kobiet dorzucały nawet kilka centymetrów wzrostu, co było równie strategicznym zabiegiem jak noszenie marynarek z poduchami i wąskich spódnic, upodabniających sylwetkę do tej tradycyjnie męskiej (czyli: szerokie ramiona, wąskie biodra).

Czytaj też:

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Ludzie i Style; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Ktoś tu kręci"
Ola Salwa

Ola Salwa

Absolwentka psychologii, dziennikarka z 20-letnim stażem. Pisze o filmie, modzie i zjawiskach społecznych, konsultuje scenariusze i uczy kreatywnego pisania.
