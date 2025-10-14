Staruszki z Korfu, czyli szukamy najstarszego drzewka oliwnego na świecie

Krótka opowieść o tym, jak wybrałam się na poszukiwanie najbardziej wiekowego drzewa.

Chropowaty pień porośnięty jest mchem. Zielone kępki rozpleniły się na korze, wokół charakterystycznych dla starych drzew oliwnych dziur. Niektóre otwory są tak duże, że spokojnie zmieściłby się w nich spory kot. „Kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, to drzewo już tu rosło i miało ponad 150 lat” – głosi napis na tabliczce przymocowanej do kory. Nieopodal rośnie rozłożysta Mitera – matka oliwnych drzew na greckiej wyspie Korfu – otoczona kręgiem z kamieni. Ponoć liczy sobie 1100 lat (chociaż słyszę też głosy, że 1500). To oznacza, że drzewo rosło tu już podczas chrztu Polski.

Czy właśnie znalazłam najstarsze drzewo oliwne na Korfu? Być może. Bo w sumie jest jeszcze jedna kandydatka do tego tytułu. Po drugiej stronie wyspy dumnie strzela w niebo Evdokia, drzewo, które według badań naukowców z Drezna może mieć 1200 lat.

Ani Mitera, ani Evdokia nie są jednak najstarszymi drzewami oliwnymi w Grecji. Według internetowej wyszukiwarki ten tytuł jak na razie należy do drzewa we wsi Ano Vouves na Krecie. Niektórzy twierdzą, że tamtejsza oliwka może mieć nawet 4000 lat, co oznaczałoby, że pamięta czasy Aleksandra Wielkiego. Obok prastarego drzewa otwarto nieduże muzeum, które wprowadza turystów w tajniki uprawy oliwek w regionie.

Jednak inne miejscowości w Grecji również chwalą się wiekowymi drzewami. Gerontoelia z wyspy Naxos podobno ma ponad 5000 lat, więc jest starsza niż staruszka z Krety. W Atenach natomiast do niedawna rosła Oliwka Platona, podobno dokładnie tam, gdzie dawniej mieściła się jego słynna akademia, co oznacza, że drzewo mogłoby mieć dziś prawie 2500 lat. Niestety, w latach 70. wjechał w nie autobus, a niedawno resztę pnia skradziono na opał. A to tylko historie z Grecji.