Wizyta w pępku, czyli w tureckim Göbekli Tepe

Tureckie Göbekli Tepe, najstarsze sanktuarium świata, przyciąga tłumy. Razem z Karahantepe i zieloną Şanlıurfą tworzy trasę łączącą podróżniczą przygodę z opowieścią o początkach naszej cywilizacji.

Göbekli Tepe, czyli Pępkowe Wzgórze, nie leży na szlaku tanich czarterów. To głębia lądu, tuż przy granicy z Syrią. A jednak przyciąga coraz więcej turystów – w ubiegłym roku było ich 700 tys. Od 2018 r. widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego coraz częściej mówi się, że odwiedzić to wzgórze to kolejny turecki „must”, obok Stambułu, Troi czy Efezu.

To także efekt rosnącej mody na neolit, epokę, która w dziejach ludzkości wywołała największą zmianę: porzuciliśmy zbieractwo i łowiectwo, zaczęliśmy uprawiać rolę, hodować zwierzęta, mieszkać w osadach, budować struktury władzy. Z tym że kamienne kręgi wznosili jeszcze łowcy-zbieracze. „Odkrycie w latach 90. XX w. Göbekli Tepe przewróciło do góry nogami rozumienie narodzin cywilizacji” – twierdzi David Wengrow, archeolog i współautor „Narodzin wszystkiego”. I rzeczywiście, nie mieści się ono w prostej narracji „od jaskiń do miast”. Monumentalne, miejscami sześciometrowe stele w kształcie litery T pokryte wizerunkami dzików, lwów, drapieżnych ptaków i węży stoją od prawie 12 tys. lat, a tureccy archeolodzy lubią mówić o nich „ground zero w dziejach”.

Do sanktuariów nie wchodzi się dziś wprost – ogląda się je z pomostów pod lekkim zadaszeniem. Dzięki temu najlepiej widać układ kręgów i monumentalne filary, efekt i tak jest piorunujący. Skalę tych stel najlepiej zaś poczujemy, zaglądając do nowoczesnego muzeum w Şanlıurfie, gdzie stoją ich repliki.

Od jakiegoś czasu wiemy, że Göbekli Tepe było jednym z pierwszych, ale nie jedynym takim miejscem. W najlepiej przebadanym i dostępnym już dla turystów stanowisku Karahantepe archeolodzy odkryli osadę pierwszych pasterzy z kamiennymi kręgami, a w tym roku także liczącą 10 tys.