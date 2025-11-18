Przejdź do treści
Bartek Kieżun
18 listopada 2025
Ludzie i style

Ser na rozgrzewkę

Ser na rozgrzewkę, czyli szwajcarski kociołek z fondue. Jak to się robi i co przy tym pić

Fondue
Kiedy wieczory stają się coraz chłodniejsze i dłuższe, warto postawić na stole garnek z fondue.

O tym, że wszystko, co ważne, wymyślili Grecy, wiadomo od dawna, a przynajmniej od czasów „Mojego wielkiego greckiego wesela”. Ojciec głównej bohaterki Touli Portokalos zapewniał o tym z wielkim przekonaniem. Prawie uwierzyłem. Podobnie zresztą jak w to, że jagnięcina to idealny posiłek dla wegetarian. Kiedy więc wcześnie zachodzące słońce i chłodne wieczory sprawiły, że znów zacząłem ciepło myśleć o fondue, nie byłem bardzo zdziwiony doniesieniem, że i je wymyślili Grecy. Na wszelki wypadek sięgnąłem do źródeł, czyli do „Iliady”. Homer opisał piękny puchar, w którym „Hekamede, boginiom podobna, napój mieszała z wina z Pramnos i sera koziego, tartego spiżowym nożem”.

Kocham Greków, muszę przyznać, ale tym razem pomyślałem, że kykeon – bo tak się owa mieszanka nazywa – trudno serio traktować za przodka fondue. Po pierwsze, był napojem. Po drugie, Homer milczał o podgrzewaniu. Po trzecie, istniało całe mnóstwo wariantów receptury, które w większości pomijały ser. No i fondue trudno uznać za substancję psychoaktywną, a kykeon miał takie właściwości i dlatego był cichym bohaterem misteriów eleuzyjskich ku czci Demeter, Persefony i Dionizosa. A co mają do powiedzenia Szwajcarzy? Tu do historii nie mieszają się ani bogowie, ani herosi.

Szwajcarzy piszą, że najstarsza zanotowana receptura pochodzi z książki kucharskiej wydanej w 1699 r. w Zurychu. Nazwa Käß mit Wein zu kochen oznaczała gotowanie sera z winem. Na prawdziwą karierę fondue należało jeszcze poczekać, bo pod tą samą nazwą funkcjonowała też potrawa, którą Jean Anthelme Brillat-Savarin opisał jako jajecznicę z dodatkiem sera.

Wreszcie serowe fondue bez niepotrzebnych dodatków wylądowało na szwajcarskim stole. A z nim mity. Długo sądzono, że za danie odpowiadają pasterze, którzy wieczorami, po wypełnieniu wszystkich obowiązków na alpejskich łąkach, siadali przy ogniu, zużywali resztki sera i nie pierwszej świeżości chleba, by zaspokoić głód prostym gorącym posiłkiem.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Ludzie i Style; s. 105
Oryginalny tytuł tekstu: "Ser na rozgrzewkę"
Bartek Kieżun

Dziennikarz, podróżnik i fotograf. Autor bestsellerowych przewodników kulinarnych po Italii: „Italii do zjedzenia” i „Neapolu łakomym okiem”. Gotuje, karmi, prowadzi warsztaty kulinarne, organizuje kolacje degustacyjne i pisze. Publikuje w „Kukbuku”, „Twoim Stylu”, „Polityce” i „Wysokich Obcasach”. Jest felietonistą magazynu „Ferment”. Zdobywca Nagrody Magellana. Laureat prestiżowej World Gourmand Cookbook Award, którą zdobyła „Jerozolima do zjedzenia”, oraz Prix de la Litterature Gastronomique, którą wyróżniono „Ucztę na Wawelu”. Wykłada w Collegium Civitas.
