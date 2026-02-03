Studniówka w socialach? TikTok lubi tego rodzaju treści

Przyszłe maturzystki kręcą filmiki „przed i po” – najpierw w dresach i podomkach, a potem w sukienkach i makijażu.

„Jak ty wyglądasz, załóż porządne szpilki, jakąś sukienkę, to i za tobą będą się oglądać!” – tekst, który Izabela Kisio-Skorupa wypowiada w kultowym klipie z serialu „Ukryta prawda”, stał jednym z dźwiękowych podkładów studniówkowych transformacji. Zanim pójdzie się na szkolną imprezę, warto przecież zaprezentować kreację w mediach społecznościowych. Najlepiej na TikToku, którego format jest idealny dla tego rodzaju treści. Przyszłe maturzystki kręcą filmiki „przed i po” – najpierw w dresach i podomkach, a potem w sukienkach (niekiedy dołączają do nich chłopaki w garniturach) i makijażu. Widać wpływy amerykańskie – nie tylko z powodu użycia tagu „prom2026”, ale i naśladowania trendów. Jeśli się ma grupę koleżanek, transformację można pokazać do piosenki „Voulez-Vous” Abby, inspirując się podobnymi nagraniami, na których panny młode pokazują się w towarzystwie druhen.

Ponieważ modowe transformacje (przed koncertami, imprezami czy konwentami) to jedne z najpopularniejszych treści na TikToku, można przebierać i wybierać w piosenkach. Wziąć choćby: „Put Your Head on My Shoulder” Paula Anki (dla dwóch osób; cięcie montażowe następuje po położeniu głowy na ramieniu koleżanki) czy „Feeling Good” w interpretacji Michaela Bublé. A kto chce się pochwalić szpilkami, może to zrobić do taktu „Pyramids” Franka Oceana. Są i bardziej dosłowne utwory, jak „Prom Dress” mxmtoon albo – tu już polski wątek – „100 dni do matury” Maty.