Wznieśmy toast za normalność i rozwój polskiego winiarstwa. Bo ma bardzo pod górkę

Polskie winiarstwo idzie w górę. Po kłodach rzucanych pod nogi z różnych, czasem zaskakujących, stron.

O imponujących postępach polskiego wina pisałem już nieraz. Po entuzjastycznych recenzjach robi na przykład karierę w Wielkiej Brytanii. Ale nie wszędzie jest tak różowo. Poważne problemy dla winiarzy zwiastują projekty nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości złożone przez Lewicę i Trzecią Drogę. Przewidują one zakaz „promocji alkoholu” (nie wiadomo, co to dokładnie znaczy, więc będzie mogło dla urzędów oznaczać wiele) oraz sprzedaży przez internet. W obronę wziął winiarzy PSL, który złożył konkurencyjny projekt dopuszczający m.in. sprzedaż internetową, choć z komentarzem, że „kontrola i ograniczenia będą większe niż w większości krajów naszego regionu”. A właściwie dlaczego mają być większe?

Obiektywnie bowiem konsumpcja alkoholu w Polsce spada (według danych GUS za 2024 r. od trzech lat notuje się obniżenie wielkości spożycia napojów alkoholowych, przede wszystkim za sprawą zmniejszania ilości wypijanego piwa), a sprzedaż wina i tequili przez internet jest normą we wszystkich krajach Unii (i w dodatku z tej UE dalej będziemy mogli zamawiać, polska ustawa nie może tego zakazać).

Kłopoty winiarz może mieć jednak nie tylko z powodu procentów i zakazów, ale także… nazwiska. To właśnie spotkało rodzinę Mickiewiczów, która od dwóch dekad prowadzi świetną, wielokrotnie nagradzaną winnicę w Opolu Lubelskim (do 2018 r. pod nazwą Winnica Solaris, dziś pod nazwiskiem, z charakterystycznymi gumiakami na etykietach). Otóż dwa lata temu Maciej Mickiewicz dostał pismo od pełnomocnika pewnej gorzelni informujące o tym, że posiada ona… wyłączne prawo do używania znaku towarowego „Mickiewicz”.