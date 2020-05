Trauma pandemii. Albo wszyscy wygramy, albo wszyscy przegramy

Nikt nie wie, jaki będzie społeczny bilans kryzysu, ale nie oznacza on tylko zagrożenia – uważa prof. Bogdan de Barbaro. Zapraszamy na kolejne debaty z cyklu „Próba. Polska w czasie epidemii”.

Pandemia to czas próby dla wszystkich dotkniętych zagrożeniem społeczeństw. To także trauma osób dotkniętych utratą pracy, ryzykiem bankructwa, trudnościami zamknięcia i koniecznością utrzymywania dystansu społecznego. Nikt nie wie, jaki będzie społeczny i psychologiczny bilans kryzysu, nie oznacza on jednak tylko zagrożenia. Otwiera też wiele szans – przekonuje Prof. Bogdan de Barbaro.

Najważniejszą cechą czasów obecnego kryzysu jest niepewność, która dotyka zagrożone społeczeństwa w sposób równie podstępny, co sam Covid-19. Bo niepewność mająca źródło w samym charakterze epidemii i ciągle niepełnej wiedzy medycznej i epidemiologicznej przesłania przyszłość i możliwość racjonalnego planowania.

Pandemia. Niepewność i sprawczość

Nie wiadomo, jak długo potrwa zagrożenie i jakie będą długofalowe skutki zakażenia u osób dotkniętych chorobą. Ta niepewność podminowuje więc skutecznie poczucie sprawczości indywidualnej i zbiorowej. Los zaczyna wymykać się spod kontroli, co szybko przekłada się na utratę dobrostanu psychicznego.

Musimy jednak pamiętać, przypominał Bogdan de Barbaro, psychiatra i terapeuta, podczas rozmowy „Próba. Polska w czasie epidemii”, że każdy inaczej przeżywa dzisiejszy kryzys. Niektórzy utracili pracę, inni muszą pracować „na froncie” w szpitalach i sklepach, inni jeszcze pracują w nadmiarze w reżimie zdalnej pracy.

Wirus i siła relacji

Każdy też dysponuje innymi zasobami psychologicznymi, społecznymi i materialnymi, by radzić sobie z kryzysem. Pod tym właśnie względem zagrożenie jest wielkim testem sprawdzającym konkretnych ludzi i społeczności, w jakich żyją. Czy tworzymy społeczeństwo zindywidualizowanych egoistów, czy raczej złożoną sieć społeczną zdolną do łączenia indywidualnych zasobów w poczucie wspólnotowego sprawstwa?

Sytuacja jest dynamiczna, kryzys dopiero się rozwija i będzie, zwłaszcza w wymiarze materialnym, coraz dotkliwszy, co także będzie miało wpływ na rozwój sytuacji społecznej. – Albo wygra idea współpracy i uratujemy się albo przegra i przegramy wszyscy – mówił de Barbaro, zwracając uwagę, że w tej chwili można analizować bieg wypadków w kategoriach alternatywy: albo współpraca, albo atomizacja i konkurencja o kurczące się zasoby. Albo integracja społeczna, albo rozpad więzi.

Społeczny egzamin dojrzałości

Nic nie jest przesądzone, dlatego tak ważne są nie tylko zachowania jednostek i podstawowych społeczności, wspólnot lokalnych i sąsiedzkich, ale także odpowiedzialność polityków i osób publicznych. Niestety, kryzys stwarza okazję do wykorzystania niepewności jako paliwa politycznego. Podsycanie niepewności i strachu przed zagrożeniem to sprawdzona metoda cynicznej polityki. Niestety, nie wahają się po nią sięgać politycy w Polsce.

Obecny kryzys stwarza więc zagrożenie, którego źródłem nie jest jednak sam patogen i ryzyko epidemiczne, lecz sfera polityki i nasza reakcja jako społeczeństwa. Jesteśmy jak tegoroczni maturzyści, którzy żyją w niepewności najpierw o termin, a potem o sam przebieg egzaminu. Denerwując się, nie dostrzegamy, że egzamin dojrzałości już trwa, a spotkanie z komisją to najmniej znaczący element w szukaniu odpowiedzi na pytanie, jakimi ludźmi będziemy, jakie społeczeństwo będziemy tworzyć po kryzysie.

