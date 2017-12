12 najlepszych książek popularnonaukowych 2017 roku

Trudno odmówić słuszności twierdzeniu amerykańskiego astronoma. Przygotowaliśmy więc wybór szczególnie ciekawych naszym zdaniem książek popularyzujących naukę, które ukazały się w 2017 r. Do polecenia również jako prezenty pod choinkę.

***

Zapomniany gigant

Brytyjska historyczka nauki i pisarka Andrea Wulf postanowiła przypomnieć postać Alexandra von Humboltda (1769–1859). Humboltd jako pierwszy człowiek Zachodu tak głęboko zrozumiał przyrodę – dostrzegł, jak bardzo złożony, pełen wewnętrznych uzależnień i sprzężeń zwrotnych to system. Niejako też odkrył przyrodę na nowo – udowodnił sobie i współczesnym, że nie jest ona niewyczerpanym zasobnikiem surowców, lecz wrażliwą na zaburzenia złożonością, w niszczeniu której człowiek jest wyjątkowo skuteczny. Wulf rekonstruuje pełnowymiarowy obraz geniusza, którego za życia otaczał kult porównywalny chyba tylko do Davida Beckhama lub Madonny.

Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta, Andrea Wulf, przekł. Piotr Chojnacki, Katarzyna Bażyńska-Chojnacka; Wydawnictwo Poznańskie

***

Miasto kataklizm

Powiedzieć, że Bagdad nie należy do najspokojniejszych miejsc na Ziemi, to powiedzieć mało. I zawsze tak było. A jednak, mimo kataklizmów przychodzących z bezwzględnością pór roku, Bagdad stał się na jakiś czas ośrodkiem pielęgnującym wiedzę naukową i sztukę w sposób niemający precedensu w dziejach ludzkości. To bagdadczykom, w dużym stopniu, zawdzięczamy ocalenie od zapomnienia dorobku antyku i zachowanie ciągłości ludzkiej myśli.