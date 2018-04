Andrzej Hołdys Jak karać sprawców pogodowych kataklizmów Wyrok za klimat Czy sądy zaczną skazywać firmy, a nawet państwa, za to, że emitując gazy cieplarniane, zwiększyły ryzyko kataklizmów pogodowych?

Erik De Castro/Reuters/Forum Jedna z ofiar, które straciły dorobek życia po uderzeniu tajfunu na Filipinach. Po każdej suszy, nawałnicy, huraganie czy fali upałów klimatolog Noah Diffenbaugh z Uniwersytetu Stanforda i jego koledzy odbierają liczne pytania, czy za każde z tych szaleństw pogodowych odpowiada zmiana klimatu zawiniona przez człowieka, czy też są to tylko kolejne „zwykłe” wybryki natury? W przeciwieństwie do naukowców większość ludzi w niewielkim stopniu interesuje się klimatem, za to w olbrzymim – pogodą. Informacja, że średnia temperatura globalna wzrosła w ciągu stu lat o 1 st.

Od ponad dekady Diffenbaugh pracuje nad sposobem oceny kataklizmu pogodowego: czy jego pojawienie się było zdarzeniem naturalnym, czy też zostało sprowokowane, choćby częściowo, globalnym ociepleniem? „Jeśli na przykładach wykażemy, że klimat stał się niestabilny i nieprzewidywalny za sprawą człowieka, ludzie chętniej poprą zmiany hamujące niekorzystny dla nich samych trend” – mówi naukowiec. W ciągu ostatniego roku jego zespół przedstawił czterostopniową metodę identyfikowania „nienaturalnych ekstremów”, czyli takich, w których pośrednio maczał palce człowiek. „Jesteśmy bardzo konserwatywni w swoich analizach. Na początku zawsze zakładamy, że globalne ocieplenie jest niewinne, a kataklizm był tylko pechowym zdarzeniem. Potem za pomocą modeli weryfikujemy to założenie, a zdanie zmieniamy dopiero pod ciężarem wielu dowodów” – podkreśla. Niedawno jego grupa doszła do wniosku, że na czterech piątych powierzchni ziemskich lądów zmiana klimatu zwiększyła ryzyko skrajności pogodowych. „Nie można zatem powiedzieć, że wszędzie i w każdym ekstremum odnajdziemy odcisk palca człowieka. Ale zmierzamy w tę stronę” – komentuje Diffenbaugh. Uchwycić zależności Jeszcze kilkanaście lat temu klimatolodzy powszechnie uważali, że to, co robi dziś Diffenbaugh, jest nieosiągalne. Owszem zgadzali się ze stwierdzeniem, że wytrącony z równowagi klimat zwiększa ryzyko gwałtownych zachowań pogody, ale zaraz dodawali, że nie ma takiej miary, przy pomocy której można by zmierzyć wpływ człowieka na częstotliwość ich pojawiania się lub przebieg. Z szeregu wyłamał się Myles Allen, klimatolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W styczniu 2003 r. obserwował z niepokojem, jak pod próg jego domu podchodzi Tamiza, a w radiu słuchał kolegów po fachu tłumaczących, że nie da się sprawdzić, czy za największą w tym rejonie od pół wieku powódź odpowiadają emisje gazów cieplarnianych. „Czy naprawdę jest to niemożliwe?” – pytał kilka tygodni później w komentarzu opublikowanym w „Nature” i nie owijał w bawełnę, o co mu chodzi: „Pytanie dotyczy kwestii znacznie bliższej naszym sercom niż odległe zagrożenia planetarne – kogo mamy podać do sądu, gdy z powodu ciągłych powodzi cena naszej nieruchomości spadnie o połowę? Czy nauka może przyczynić się do tego, by za szkody powstałe w wyniku zmiany klimatu można było oskarżyć emitentów gazów cieplarnianych?”. Półtora roku później w „Nature” ukazał się artykuł otwierający nowy rozdział w badaniach zmian klimatycznych. Allen i dwaj inni badacze zajęli się falą upałów, która latem 2003 r. ogarnęła zachodnią Europę. We Francji – wedle szacunków tamtejszych służb medycznych – z powodu wysokich temperatur zmarło blisko 20 tys. osób. Konkluzja badaczy brzmiała: „Jest bardzo prawdopodobne, że działalność człowieka co najmniej podwoiła ryzyko pojawienia się tej fali gorąca”. Nowy kierunek badawczy, zwany po angielsku extreme event attribution, zaczął zdobywać zwolenników. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp badań z tej dziedziny. Naukowcy zajęli się większością szaleństw pogody, jakie wystąpiły w tym czasie na globie. Niemal za każdym razem (ale nie zawsze) uznawali, że pośrednio odpowiada za nie człowiek. Pod koniec zeszłego roku Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne opublikowało pogłębioną analizę 27 ekstremów zanotowanych na globie w 2016 r. W przypadku 21 z nich za „istotną siłę sprawczą” uznano zmianę klimatu nakręcaną przez emisje gazów cieplarnianych. Każde ekstremum oceniano indywidualnie. Czasem ów „odcisk człowieka” uznawano za „wyraźny i decydujący”, jak w przypadku ocieplenia Arktyki albo suszy w południowej Afryce, czasem za „bardzo prawdopodobny”, jak w przypadku tracenia barw przez korale z Wielkiej Rafy Koralowej, gdzie jednak za równie istotny czynnik uznano naturalny cykl El Nińo. W sześciu przypadkach wpływ człowieka uznano jednak za „nieistotny”. Tak na przykład oceniono suszę utrzymującą się od wielu lat w Brazylii, a także wielkie śnieżyce, które na początku 2016 r. sparaliżowały północno-wschodnią część USA. Przygotować wiarygodne narzędzia Dziś Allen chciałby przede wszystkim przyspieszyć tempo powstawania takich analiz. „Idealnie byłoby, gdybyśmy potrafili w ciągu paru dni wiarygodnie ocenić, czy i w jakim stopniu człowiek zwiększył ryzyko danego ekstremum. Informacje powinny być podawane w serwisach pogodowych w mediach, aby ludzie wiedzieli, skąd się wzięły te ekstrema” – mówi. Gdy pod koniec sierpnia 2017 r. w USA uderzył huragan Harvey, który okazał się najbardziej wilgotnym w historii obserwacji (w niektórych rejonach Teksasu w ciągu czterech dni ulew spadł ponad metr wody, dwa razy więcej niż w Polsce w ciągu roku), i doprowadził do strat oszacowanych na ponad 100 mld dol., naukowcy już po miesiącu przedstawili konkretne dowody „winy” człowieka zebrane zgodnie z prawidłami extreme event attribution. Autorem analizy był Kerry Emanuel, badacz huraganów z Centrum Lorenza MIT. Wyliczył, że w wyniku zmian klimatycznych prawdopodobieństwo pojawienia się monstrum takiego jak Harvey wzrosło z 1 proc. w okresie 1981–2000 do 6 proc. w 2017 r., czyli sześciokrotnie! Przy okazji Emanuel popatrzył w przyszłość i przetestował scenariusz szybkiego wzrostu emisji gazów cieplarnianych prowadzący do podniesienia się temperatur na Ziemi o blisko 4 st. C w ciągu XXI w. Ryzyko pojawienia się w Teksasie huraganu podobnego do Harveya w 2080 r. wzrosło 18-krotnie. Także Diffenbaugh zaprzągł swoje modele do prognozowania przyszłości. Uznał, że zależeć będzie ona w dużym stopniu od tego, czy zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r. uda się utrzymać wzrost ziemskich temperatur poniżej 2 st. C w porównaniu z epoką przedprzemysłową. Cel jest ambitny. Niestety, mniej ambitnie wyglądają deklaracje poszczególnych krajów dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wynika z nich, że wzrost temperatur sięgnie raczej 3 st. C. Różnica wydaje się niewielka, ale jak dowodzą Diffenbaugh i jego ludzie, przekłada się na „powszechny i znaczący” wzrost częstotliwości ekstremów pogodowych. Na przykład w centralnej części Europy częstotliwość fal gorąca wzrośnie pięciokrotnie, a intensywnych ulew i susz – trzykrotnie. Nawet wypełnienie umów paryskich nie uratuje nas przed lawiną ekscesów pogodowych. „Będzie ich o wiele mniej niż w scenariuszu 3 st. C, ale

